La femminilità secondo Cate Blanchett

Mai come oggi essere donna è un manifesto da reinventare, da riscrivere secondo nuovi codici di audacia e di forza. Uno stato d’animo che si fa espressione di coraggio e di desiderio di vivere la vita nella sua pienezza, come fa la bellissima attrice australiana interprete di uno spot che potete vedere qui in anteprima

La femminilità come attitudine, quella giusta per seguire il flusso e non opporsi agli eventi, ma accoglierli. Questo ritratto della donna contemporanea che non ha paura di nulla è incarnato da Cate Blanchett nel nuovo spot della fragranza Sì Fiori Eau de Parfum, ultima declinazione del profumo Sì creato dalla maison Giorgio Armani nel 2013, di cui l’attrice australiana è ambasciatrice.

Lo short movie che qui vedete in anteprima assoluta, sarà in televisione dalla prossima settimana, è stato girato dal regista Fleur Fortuné e ritrae Cate in abito da sera rosso fuoco, che vive la sua giornata senza limiti, dicendo sì a gli eventi, lasciandosi coinvolgere, anche in modo spericolato, nella ricerca di grandi emozioni.

Non teme nulla, neanche il vuoto quando si lancia da un aereo con il paracadute. Ha fiducia, sa di farcela, perché è forte e sicura. Un approccio che le permette di affrontare anche le sfide più estreme.

Cate Blanchett con la sua pelle da Biancaneve, con un wavy bob spettinato e vissuto diventa così l’eroina di tutti i giorni che grazie al suo profumo si sente in equilibrio e pronta per vivere la vita in pieno, in totale sincronia con gli eventi e senza timori. La sua arma? Una parola, quel sì che apre porte e abbatte muri, che spiana strade e dà sostegno a sé e agli altri.

«Sì è il mio omaggio alla femminilità moderna, una combinazione irresistibile di grazia, forza e spirito d’indipendenza», ha detto Giorgio Armani.

Nella sua nuova declinazione creata dal naso Julie Massé Sì Fiori Eau de Parfum è un chypre che ha un cuore estremamente femminile al neroli, allo stesso tempo fresco e esuberante. Le note di mandarino verde frizzante e di ribes nero, firma olfattiva di tutte le fragranze Sì, ma anche il muschio bianco fanno da contorno a una composizione che risulta estremamente inebriante ed energizzante.

