Isola dei Famosi, incidente in diretta per il divino Otelma. La Cipriani lo spinge e cade a terra

Le due polene sono arrivate all’Isola dei Famosi, ma subito il divino Otelma è stato il protagonista di un brutto incidente

Francesca Cipriani e il divino Otelma sono arrivati all’Isola dei Famosi e questa sera avevano un compito ben preciso: aiutare gli altri naufraghi ad accaparrarsi più cibo. Peccato, però, che non sia andato tutto per il verso giusto. Cioè? Durante la prova, la Cipriani e il divino hanno cercato di aiutarsi a modo loro.

I due, infatti, dovevano tirare con una fionda delle “polpette” contro i tabelloni. E a ogni tabellone caduto in mare conquistavano per il gruppo una polpetta. La fionda era piuttosto dura e quindi i due “amiconi” si sono aiutati.

E tira da una parte e tira dall’altra, Francesca Cipriani ha dato uno spintone al divino. Ma nella caduta gli ha fatto sbattere il viso e la fronte si è aperta in due. Alvin è subito corso ad aiutarlo e lo ha portato a medicare. E la Cipriani? La Cipriani rideva e non capiva cosa stava succedendo. E intanto, il divino se ne stava con il viso aperto.

Una scena che ha fatto preoccupare in studio, visto che il volto del divino Otelma era tutto insanguinato. E davanti a questo incidente, tutto il pubblico è saltato in piedi e Filippo Nardi ha voluto ricordare che Francesca Cirpiani non è nuova a questi episodi. “Ma vi ricordate che l’hanno scorso ha fatto fuori Giucas, Craig e me? – ha esclamato Filippo -. Francesca è pericolosa”.

Serena Pizzi, il Giornale