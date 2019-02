Elisa Isoardi: «Matteo Salvini, la storia più importante»

Per la conduttrice la relazione con il vicepremier è stata «la più seria».

E questa è la sua versione sul selfie a letto: «Non penso sia una delle foto peggiori che ha in giro… È decisamente la foto migliore che ha, perché lo umanizza»

La versione di Elisa Isoardi: la relazione con Matteo Salvini, a guardare indietro, è stata molto importante. La conduttrice de La prova del cuoco al fianco del vicepremier ha trascorso circa quattro anni, fino all’addio dell’autunno scorso. «Quella con Matteo è stata la storia più seria che io abbia avuto», fa sapere la 36enne in un’intervista a Oggi. Come si capisce quando una storia è finita? «Non ne ho idea», ha continuato, «Forse col tempo… La parola fine è stata posta da un bel po’. Siamo arrivati insieme a questa decisione, quello che c’è stato c’è stato, e io non credo di aver mai lanciato messaggi provocatori con quel post perché non ne sarei capace».

«Quel post», lo sappiamo tutti, è un selfie a letto con cui il 5 novembre scorso ha annunciato al mondo – tra critiche e meme – che con il ministro (nudo) era tutto finito: «Era solo la foto di un momento idilliaco della nostra storia e lui lo sa perfettamente», ha aggiunto la conduttrice, «Un’immagine nostra in cui lui non dorme e stiamo bene e basta. Non capisco perché ne sia stato fatto un caso… Non penso sia una delle foto peggiori che ha in giro… È decisamente la foto migliore che ha, perché lo umanizza».

La linea del loro amore ha conosciuto alti e bassi. Dal debutto in pubblico del 2016, al presunto tradimento dell’estate 2017, fino alla rottura: «Ci siamo lasciati per colpa della lontananza causata dai troppi impegni di entrambi», aveva fatto sapere lei a fine anno. Il ministro dell’Interno, invece, aveva affidato la replica a un messaggio social, lasciando intendere di non aver gradito quel selfie a letto: «Ho amato, ho perdonato, sicuramente avrò anche commesso degli errori ma ci ho creduto fino in fondo. Peccato, qualcuno aveva altre priorità».

Qualche settimana dopo i due si sono rivisti a una cena di gala: seduti allo stesso tavolo, hanno riso e chiacchierato per tutta la sera. E subito si era parlato di un ritorno di fiamma smentito poi da entrambi. Staremo a vedere.

Stefania Saltalamacchia, Vanity Fair