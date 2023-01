Steven Tyler, il cantante degli Aerosmith accusato di molestie

A presentare l’azione legale Julia Holcomb, con cui ebbe una relazione durata tre anni quando ancora era una minorenne

Steven Tyler, il cantante degli Aerosmith, è finito sotto inchiesta per molestie sessuali.

A presentare l’azione legale è stata Julia Holcomb, secondo cui le molestie sarebbero avvenute negli anni 70, quando lei era ancora minorenne. Lo riporta il magazine Rolling Stone. Secondo la denuncia, il cantante avrebbe convinto la madre della Holcomb a concedergli la custodia della figlia che allora aveva 16 anni e questo gli avrebbe consentito di avere una relazione con la ragazza durata tre anni.

Nell’azione legale Steven Tyler non viene citato per nome, ma la donna in passato aveva parlato della sua esperienza.