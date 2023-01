Sanremo: Mahmood e Blanco ospiti del Festival nella prima serata il 7 febbraio

Noemi al pianoforte ha dato il via alla trasmissione di Capodanno di Rai 1, quest’anno da Perugia, con una sua interpretazione de “L’anno che verra’” di Lucio Dalla

Mahmood e Blanco, vincitori dell’ultima edizione, saranno ospiti del prossimo Festival diSanremo nella prima serata, il 7 febbraio”: lo ha annunciato Amadeus sul palco della trasmissione di Rai1 L’anno che verrà, in diretta da Perugia. Poco prima, sulle note della canzone vincitrice Brividi, si erano esibiti Gabriele Cirilli e Francesco Paolantoni nei panni proprio di Blanco e Mahmood.

Noemi al pianoforte ha dato il via alla trasmissione di Capodanno di Rai 1, quest’anno da Perugia, con una sua interpretazione de “L’anno che verrà” di Lucio Dalla. Il concertone, nuovamente in piazza, è iniziato in ritardo per lo speciale dedicato a Benedetto XVI come ha spiegato Amadeus mentre dal pubblico si levava un applauso. Poi spazio ai Ricchi e Poveri. Il centro storico del capoluogo umbro ha iniziato a riempirsi già dalla tarda mattinata