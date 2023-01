Capodanno, Dodi Battaglia ha liberato una tartaruga nel mare di Trani

“E tanti auguri davanti al mare, con quest’aria da sud che non sembra inverno, io guardo il nuovo anno cominciare”.

Le le parole di “Davanti al mare” dei Pooh rappresentano perfettamente quello che è accaduto ieri mattina al largo di Trani, quando Dodi Battaglia, storico componente del gruppo, ha liberato una tartaruga Bicol di 50 chili assieme al gruppo Wwf regionale. La liberazione della testuggine, recuperata 20 giorni fa al largo di Manfredonia, è avvenuta grazie alla collaborazione con la Lega Navale e la Capitaneria di porto. “La mia e la nostra sensibilità come Pooh verso il Wwf c’è sempre stata, da oltre 20 anni. Abbiamo fatto tante operazioni insieme a loro e quando mi hanno detto di questa tartaruga, mi sono detto devo esserci per l’interesse della comunità”, ha detto Dodi Battaglia, che si trovava a Trani dopo il concerto di capodanno al porto della sera del 31 dicembre.

“E’ l’evento dell’anno. Posso considerarlo tale, visto che i Pooh e Dodi Battaglia sono stati testimonial del Wwf per tanti anni – ha fatto eco il coordinatore regionale WWF Pasquale Salvemini – abbiamo lavorato tantissimo con loro, abbiamo fatto una serie di eventi importanti tra gli anni 80-90 in tutta Italia e anche in Puglia. Avere Dodi Battaglia con noi questa mattina è stata una cosa fantastica, che assume una valenza importante per sensibilizzare i cittadini”.