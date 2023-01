Addio ad Anita Pointer delle Pointer Sisters

Le sorelle vinsero un Grammy nel 1975 con Fairytale per la miglior performance vocale country. Aveva 75 anni

Anita Pointer del gruppo premio Grammy delle Pointer Sisters è morta a Beverly Hills a 74 anni dopo una “lunga ed eroica” battaglia contro il cancro. “Era in casa circondata dalla famiglia”, ha detto un portavoce: “Con Anita lì il mondo è un luogo migliore”. Con le sorelle Bonnie, June e Ruth Anita fondò le Pointer Sisters alla fine degli anni Sessanta dopo aver lasciato un lavoro da segretaria.

Le Pointer Sisters divennero famose negli anni Settanta con brani di successo come ‘Jump (For My Love)’, ‘I’m So Excited’ e ‘Fire’. Nel 1973 il loro ‘Yes We Can’ invitò alla tolleranza e all’unita’ in un periodo di tensioni razziali. Le sorelle vinsero un Grammy nel 1975 con ‘Fairytale’ per la miglior performance vocale country: una rarità in una categoria dominata prima di allora da cantanti bianchi.