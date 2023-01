Addio a Joseph Aloisius Ratzinger, i film e le serie tv ispirate a Papa Benedetto XVI

Dal lungometraggio I Due Papi, in cui il pontefice è interpretato da Anthony Hopkins, al profetico Habemus Papam di Nanni Moretti, sino alla fiction The New Pope di Paolo Sorrentino. Scopriamo come la figura del 265º papa della Chiesa cattolica sia stata presente, anche solo come suggestione sul grande e piccolo schermo

I due papi (The Two Popes) è un film del 2019 firmato da Fernando Meirelles e sceneggiato da Anthony McCarten, basato sull’opera teatrale dello stesso McCarten del 2017 The Pope. Interpretato da Jonathan Pryce e Anthony Hopkins rispettivamente nei ruoli di papa Francesco e papa Benedetto XVI, il lungometraggio racconta del rapporto tra i due ecclesiastici appena prima delle dimissioni di quest’ultimo dalla carica di pontefice e della conseguente elezione di Francesco a Papa nel 2013

I due Papi ha ottenuto 3 nomination all’Oscar. Candidatura per il miglior attore a Jonathan Pryce. Candidatura per il miglior attore non protagonista a Anthony Hopkins, candidatura per la migliore sceneggiatura non originale a Anthony McCarten

The New Pope è una miniserie televisiva del 2020 creata e diretta da Paolo Sorrentino. È il sequel di The Young Pope. Pio XIII è in coma, e il Vaticano rischia di andare alla deriva. A mantenere l’ordine e a far funzionare le cose in mancanza di un pontefice è il Segretario di Stato, il Cardinal Voiello, che dopo una parentesi tanto imprevedibile quanto misteriosa riesce nell’impresa di far salire al soglio pontificio Sir John Brennox, un aristocratico inglese moderato, affascinante e sofisticato che prenderà il nome di Giovanni Paolo III

A proposito dei due papi presenti in The New Pope, Sorrentino ha dichiarato “Pio XIII e Giovanni Paolo III – rappresentano due visioni diverse del papato, di fare politica e anche della vita: la prima prevede che i problemi vengano affrontati in maniera diretta, senza compromessi l’altra si adopera per l’opposto”

Benedetto XVI: L’avventura della verità di di Antonio Olivié (2014) è il primo documentario biografico su Joseph Ratzinger, la sua infanzia in Baviera, il suo operato all’interno della Chiesa Cattolica e i primi anni del suo pontificato come Vicario di Cristo. Sono inclusi filmati inediti sulla sua infanzia, l’ordinazione sacerdotale, la consacrazione a Vescovo, l’elevazione a Cardinale, il lavoro come responsabile della CDF, l’amicizia e la collaborazione con papa Giovanni Paolo II, l’elezione come papa Benedetto XVI, il suo lavoro nei tre anni di papato

Benedetto XVI – La storia di Joseph Ratzinger è un film italiano del 2017. In occasione del 90° genetliaco di Joseph Ratzinger, “La Grande Storia” ha realizzato un film-documento su Benedetto XVI, con straordinarie immagini inedite ritrovate negli archivi tedeschi, testimonianze esclusive e la partecipazione di padre Federico Lombardi, Monsignor Georg Gänswein, il cardinale di Vienna Christoph Schönborn, il fondatore della Comunità di Bose Enzo Bianchi, lo storico Andrea Riccardi e il matematico Piergiorgio Odifreddi

Habemus Papam è un film del 2011 diretto da Nanni Moretti. La pellicola ha per protagonisti Michel Piccoli, Margherita Buy e lo stesso regista Moretti

Questa la trama di Habemus Papam: I cardinali riuniti in Conclave nella Cappella Sistina procedono all’elezione del nuovo Papa. Smentendo tutti i pronostici viene nominato il cardinale Melville, il quale accetta con titubanza l’elezione ma, al momento di presentarsi alla folla dal balcone centrale della basilica di San Pietro, si ritrae…

Lo sgomento assale i cristiani in attesa ma, ancor più, i cardinali che debbono cercare di porre rimedio a questo evento mai verificatosi sotto questa forma. Si decide di far accedere ai palazzi apostolici uno psicoanalista per tentare di far emergere le cause che hanno spinto l’alto prelato al diniego e favorirne un ripensamento. La storia si complica perché il Papa, approfittando di un momento di distrazione, scompare per le vie di Roma.

In occasione della rinuncia papale da parte di Benedetto XVI dell’11 febbraio 2013, vari organi di informazione hanno fatto riferimento ad Habemus Papam, definendo sia il film che il regista come “profetico”

Boris – Il film è un film del 2011 scritto e diretto da Giacomo Ciarrapico, Mattia Torre e Luca Vendruscolo. All’interno della trasposizione cinematografica della celebre serie c’è una scena in cui vediamo il regista Rene Ferretti impegnato a dirigere un’altra fiction, intitolata Il giovane Ratzinger. Il protagonista è sempre Stanis La Rochelle. La Rete impone a Ferretti di girare una scena al rallentatore dove si vede il futuro pontefice correre tra i campi. Una scena così scontata e ovvia che Ferretti si rifiuta di girare e lascia progetto e mondo della tv