Rivedremo Anne Hathaway in WeCrashed, la serie sulla storia dell’imprenditore Adam Newman

Rinfreschiamoci la memoria sulla carriera dell’attrice statunitense mentre cresce l’hype per la serie targata AppleTV+ in cui recita insieme a Jared Leto, sulla storia del fondatore di WeWork e su sua moglie



Di Anne Hathaway abbiamo parlato molte volte, principalmente perché ci piace tantissimo. Questa volta é tornata nuovamente sotto i riflettori per la sua interpretazione di Rebekah Neumann in WeCrashed, mini-serie tv che racconta l’ascesa e il declino di WeWork, startup nata a ridosso della recessione post-crisi economica del 2008. Nel film Hathaway recita insieme all’affascinante Jared Leto, che veste i panni del carismatico Adam Neumann, fondatore dell’azienda.

Ma prima di arrivare a questa interpretazione, ne ha fatta di strada: entrare a Hollywood per lei non è stato facile, ma con le sue forze, con la sua bravura e con il talento innato per la recitazione, è riuscita a dimostrare quanto vale, senza mediazioni e puntando solo su se stessa, arrivando ad avere una stella sulla Walk of Fame di Hollywood.

Anne Hathaway è una delle attrici più amate e acclamate di Hollywood, nel corso della sua carriera ha vinto prestigiosi premi tra cui, nel 2013, l’Oscar alla Migliore attrice non protagonistaper la sua interpretazione in Les Misérables. È anche una bravissima doppiatrice, e ha prestato la propria voce in serie Tv come I Simpson.

Cresciuta nel New Jersey, a 17 anni Anne entra nella compagnia The Barrow Group di New York come prima e unica adolescente.

Il debutto nel mondo del cinema è avvenuto nel 2001 con il film Pretty Princess, dove interpreta una quindicenne americana che scopre di essere l’erede al trono del piccolo stato europeo di Genovia. La leggenda narra che il ruolo Anne l’avesse ottenuto cascando dalla sedia sulla quale stava facendo il provino dimostrando di essere perfetta per il ruolo della principessa goffa.



Grazie a questo film, l’attrice americana comincia ad essere molto richiesta per diverse produzioni.



Anne Hathaway, il grande successo de Il diavolo veste Prada

Dopo il flop al box office del film Ella Enchanted – Il magico mondo di Ella, dove ha dimostrato le sue abilità canore ma che ha ricevuto recensioni miste, solo nel 2005 la Hathaway ha cominciato a recitare nei panni di personaggi diversi da quelli delle prime commedie.

Sale alla ribalta per l’interpretazione della moglie di un cowboy segretamente omosessuale nel film I segreti di Brokeback Mountain, film vincitore del Leone d’Oro a Venezia. Ma il film che porta il suo volto ad essere noto veramente ad un pubblico internazionale è la parte da protagonista come Andy Sachs ne Il Diavolo veste Prada , grande classico per tutte noi.



La vita privata di Anne Hathaway insieme ad Adam Schulman

Ma come possiamo non menzionare l’anima gemella della Hathaway, Adam Schulman, con cui é sposata dal 2021.

Adam Schulman é attore e produttore cinematografico, noto principalmente per aver interpretato la parte di Enos Strate in Hazzard – I Duke alla riscossa. I due si sposati con un matrimonio inter-religioso cristiano ed ebraico. In molti hanno notato come Shulman abbia una leggera somiglianza con il drammaturgo inglese William Shakespeare, la cui moglie si chiamava proprio Anne Hathaway. C’è anche chi crede che i due attori siano propri loro reincarnazioni, i quali portano così avanti un amore eterno.



Anne Hathaway e Jared Leto in WeCrashed

Ed infine arriviamo all’ultimo ruolo della Hathaway, che ci ha mandato tremendamente in hype. Interpreterà infatti Rebekah Neuman, moglie di Adam Neuman, il fondatore della startup WeWork che nel 2010 nacque con lo scopo di fornire spazi di co-working a liberi professionisti e aziende, e che finse di essere quotata 47 miliardi di dollari, ma che in realtà poggiava su basi meno solide. La fine della storia é ormai nota: Neumann venne licenziato nel 2019, quando la valutazione pubblica di WeWork é scesa a 10 miliardi di dollari.

La serie prende ispirazione dal podcast WeCrashed: the Rise and Fall of WeWork, che racconta l’ascesa e la catastrofe di questa startup e del suo carismatico ed egocentrico fondatore. WeCrashed infatti sarà una storia di ascesa al potere e narcisismo, e la Hathaway interpreterà la moglie del fondatore, a sua volta interpretato da un affascinante Jared Leto. Rebekah Neuman sarà un personaggio molto interessante, ricco di aneddoti e curiosità.

Anne Hathaway interpreta Rebekah Neumen, personalità eccentrica

Personalità eccentrica, la Naumen diceva di poter sentire le energie delle persone intorno a lei, motivo per cui sposò Adam. Coltivò molto la sua spiritualità negli anni, trasformandola da interesse a pratica.

Quello che ci ha fatto stravedere per questa serie la cui data di uscita ancora purtroppo non è nota, é il look anni ’70 che é stato ricreato, che abbiamo potuto vedere da alcune foto che sono circolate molto quest’estate. Molto new age, in linea con gli interessi della Neuman. Non vediamo l’ora di vedere la Hathaway interpretare questo personaggio così interessante con tutto il suo stile e il suo carisma.

Qualcosa ci dice che non é l’unico progetto che a quanto pare la Hathaway ha in serbo. Le riprese di WeCrashed, infatti, sembra che siano state ultimate, e pare che l’attrice abbia iniziato a lavorare insieme ad Anthony Hopkins per il film Armaggedon Time.Staremo a vedere.

