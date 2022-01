Kanye West non molla e compra casa di fronte a Kim Kardashian

Il rapper di Stronger sta cercando di riconquistare il cuore della sua ex moglie, oggi apparentemente fidanzata con il comico Pete Davidson

Nonostante Kim Kardashian e Kanye West si siano detti addio da qualche tempo, il rapper 44enne sembra non essersi ancora rassegnato all’idea che la sua ex moglie possa voler vivere senza di lui (come tra l’altro sta già facendo insieme al nuovo fidanzato Pete Davidson, con il quale sembra fare coppia da più di un mese), provando in tutti i modi a far riaccendere nuovamente la scintilla che, 12 anni fa, li aveva portati a diventare una delle coppie più potenti dello show biz.



È così quindi che dopo aver fatto una dichiarazione plateale durante il concerto di beneficenza Free Larry Hoover tenutosi questo mese e aver dichiarato amore eterno per Kim in tutte le sue ultime interviste affermando: «Quando Dio riunirà Kimye ci saranno milioni di famiglie che saranno influenzate positivamente nel vedere che possono superare una separazione», oggi Kanye ha pensato di acquistare una nuova casa proprio davanti a quella della sua ex.

La nuova casa comprata dal fondatore di Yeezy si trova a Hidden Hills (in California), è dotata di ben cinque camere da letto e quattro bagni, è stata pagata 4,5 milioni di dollari ed è stata acquistata nel mese di dicembre, quando la sorella di Kendall e Kylie Jenner ha presentato tutti i documenti necessari per accelerare la risoluzione del suo matrimonio, in modo da poter tornare ufficialmente single il più presto possibile.



«Vuole essere in grado di ospitare i bambini il più possibile. Vivere a Malibu stava rendendo le visite più difficili per Kanye», ha raccontato una fonte vicina a West e alla fondatrice del marchio SKIMS, i quali insieme hanno quattro figli: North, Saint, Chicago e Salmo. «Quando ha capito che poteva comprare la casa ed essere vicino alla sua famiglia, ha colto al volo l’idea», ha aggiunto l’insider confermando come il rapper stia facendo di tutto pur di riconquistare la ex moglie, la quale ha chiesto il divorzio da West nel mese di febbraio dopo quasi sette anni di matrimonio, celebratosi nel 2014 (dopo due anni di frequentazione) a Firenze, a Forte Belvedere.



