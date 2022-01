A “Play Digital” gli strumenti tech degli aeroporti

Dalla stampa 3D alla ricostruzione virtuale, passando per la cartografia digitale fino ai droni. Sono alcuni degli strumenti tecnologici all’avanguardia impiegati per il restauro della cattedrale di Notre Dame, a Parigi, dopo l’incendio che ne ha distrutto due terzi del tetto.



L’ottava puntata di Play Digital, disponibile da venerdì 31 dicembre su RaiPlay, è dedicata proprio agli ultimi ritrovati tech usati per gestire la nostra vita. Tra questi ci sono anche gli strumenti utilizzati nella gestione del traffico aereo.



Per conoscerli meglio il magazine di RaiPlay, dedicato alla tecnologia e al digitale, è andato direttamente all’aeroporto di Fiumicino e, successivamente, a Pratica di Mare, alla scoperta delle tecnologie utilizzate dall’Aeronautica Militare, tra intelligenza artificiale e realtà virtuale.