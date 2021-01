Treat People With Kindness di Harry Styles è il video da vedere per cominciare bene il 2021

Ha aspettato Capodanno, Harry Styles, per pubblicare il video di Treat People With Kindness, il suo singolo tratto dall’ultimo album “Fine line” del 2019. L’1 gennaio 2021, infatti, l’ex One Direction ha pubblicato il video che lo vede protagonista assieme a Phoebe Waller-Bridge, star della serie Fleabag.

Ha aspettato Capodanno, Harry Styles, per pubblicare il video di Treat People With Kindness, il suo singolo tratto dall’ultimo album “Fine line” del 2019. L’1 gennaio 2021, infatti, l’ex One Direction ha pubblicato il video che lo vede protagonista assieme a Phoebe Waller-Bridge, star di Fleabag, una delle serie più amate di questi ultimi anni. “Treat People With Kindness”, ovvero “Tratta le persone con gentilezza” è il messaggio con cui Styles ha voluto cominciare questo 2021, un invito e un augurio dopo un anno complesso per tutti.

Il significato di Treat People With Kindness

Il video, in bianco e nero, riprende i due protagonisti in un night, con Styles nei panni di un crooner che balla passando dal palco ai tavoli, fino ad arrivare a quello dell’attrice inglese. La invita sul tavolo con lui e insieme si rendono protagonisti di una coreografia: “Forse possiamo trovare un posto in cui stare bene e possiamo trattare le persone con gentilezza, trovare un posto in cui stare bene” canta Styles che continua “Ho una bella sensazione, non mi sto perdendo niente, sto galleggiando e sognando cadendo nel profondo”.

Tre nomination ai Grammy per Fine Line

Fine line è il secondo album da solista del cantante che qualche settimana fa festeggiava l’anno di vita scrivendo sui social: “Fine Line compie un anno. Non potrei essere più grato a tutti voi che trovate continuamente nuovi modi per cambiare la mia vita. Grazie per l’ascolto e per tutto il resto. Vi amo sempre, ma soprattutto oggi”. L’album, che contiene hit come “Lights Up”, “Adore You”, “Falling”, “Golden” e “Watermelon Sugar” ha ottenuto tre candidature ai prossimi Grammy Awards.

Il testo di Treat People With Kindness

Maybe we can

Find a place to feel good

And we can treat people with kindness

Find a place to feel good

I got a good feeling

I’m just takin’ it all in

Floating up and dreamin’

Droppin’ into the deep end

And if we’re here long enough

They’ll sing a song for us (ah-ah-ah-ah)

And we’ll belong

Maybe we can

Find a place to feel good

And we can treat people with kindness

Find a place to feel good

Giving second chances

I don’t need all the answers

Feeling good in my skin

I just keep on dancin’

And if we’re here long enough

We’ll see it’s all for us

And we’ll belong

Maybe we can

Find a place to feel good

And we can treat people with kindness

Find a place to feel good

And it’s just another day (and it’s just another day)

And if our friends all pass away (ah-ah, ah-ah)

It’s okay (it’s okay, it’s okay, it’s okay)

It’s okay, it’s okay, yeah!Hey!

Here we go now

Maybe we can

Find a place to feel good

And we can treat people with kindness

Find a place to feel good

All we ever want is automatic all the time

All we ever want is auto all of the time

All we ever want is automatic all the time

All we ever want is auto all of the time

Maybe we can (all together now!)

(One more time!)

Find a place to feel good (oh yeah!)

And we can treat people with kindness (just a little bit of kindness)

Find a place to feel good (ow!)

La traduzione di Treat People With Kindness

Forse possiamo

Trovare un posto in cui stare bene

E possiamo trattare le persone con gentilezza

Trovare un posto in cui stare bene

Ho una bella sensazione

non mi sto perdendo niente

sto galleggiando e sognando

Cadendo nel profondo

e se stiamo qui abbastanza a lungo

Canteranno una canzone per noi (ah-ah-ah-ah)

E noi ne faremo parte,

Forse possiamo

Trovare un posto in cui stare bene

E possiamo trattare le persone con gentilezza

Trovare un posto in cui sentirti bene

Dare una seconda possibilità

Non ho bisogno di tutte le risposte

Mi sento bene nei miei panni

Continuo a ballare

E se restiamo qui abbastanza a lungo

Vedremo che è tutto per noi

E noi ne faremo parte,

Forse possiamo

Trovare un posto in cui stare bene

E possiamo trattare le persone con gentilezza

Trovare un posto dove sentirti bene

Ed è solo un altro giorno (ed è solo un altro giorno)

E se tutti i nostri amici muoiono (ah-ah, ah-ah)

Va bene (va bene, va bene, va bene)

Va tutto bene, va bene, sì! Ehi!

Adesso andiamo, forse possiamo

Trovare un posto in cui stare bene

E possiamo trattare le persone con gentilezza

Trovare un posto in cui stare bene

Tutto ciò che vogliamo è sempre automatico

Tutto ciò che vogliamo è sempre automatico

Tutto ciò che vogliamo è sempre automatico

Tutto ciò che vogliamo sempre è automatico

tutto il tempo,

forse possiamo (tutti insieme ora!)

(Un’altra volta!)

Trovare un posto in cui sentirci bene (oh sì!)

E possiamo trattare le persone con gentilezza (solo un po ‘di gentilezza)

Trova un posto in cui stare bene (ow!)

Music.fanpage.it