È morta Dawn Wells, l’attrice aveva 82 anni: uccisa dal Covid

Il mondo del cinema e della televisione dice addio a Dawn Wells. L’attrice diventata celebre per il ruolo della ‘ragazza della porta accanto Mary Ann Summers nella serie della Cbs ‘L’isola di Gilligan‘, incentrata sulle vicende ci alcuni naufraghi che cercano di fuggire dall’isola del Pacifico in cui sono finiti, è morta il 30 dicembre all’età di 82 anni. È stata uccisa dal Covid, come riportano i media americani.

La carriera di Dawn Wells

Dawn Wells è stata Miss Nevada nel concorso di Miss America del 1959. Ha interpretato i panni che l’hanno resa famosa, quelli di Mary Ann Sumemrs, anche negli spin off animati e nei film ispirati alla serie. Gli ultimi anni della sua vita li ha affrontati sempre attra ha trascorso gli ultimi anni della sua vita affrontando numerosi problemi personali. Tra questi anche quelli finanziari che l’hanno costretta in condizioni di indigenza fino alla fine dei suoi giorni. Stando a quanto riportano i media americani, solo attraverso una racconta fondi attraverso la piattaforma GoFundMe, organizzata dai suoi fan, Dawn Wells è riuscita a salvarsi dalla bancarotta stati i suoi fan a salvarla dalla bancarotta, raccogliendo 197 mila dollari con una campagna di raccolta fondi sulla piattaforma GoFundMe.

Le attività umanitarie

L’attrice è sempre stata al centro di una serie di attività a scopo benefico. Per diversi anni, Dawn Wells ha gestito la Wishing Wells Collections, producendo abbigliamento per persone con mobilità ridotta. Ha fondato l’Idaho Film and Television Institute, un’organizzazione educativa no-profit. Ha dato vita allo SpudFest, un festival cinematografico annuale per famiglie e ha sempre dato il suo sostegno alla Denver Foundation, un ente di beneficenza del West Virginia presieduto da Dreama Denver, vedova di Bob Denver, co-protagonista con lei di “Gilligan’s Island“.

Gennaro Marco Duello, Cinema.fanpage.it