Alessia Ventura incinta: l’annuncio su Instagram e la prima foto col pancione

La showgirl e il compagno Gabriele sono in attesa del primo figlio: gli indizi fanno pensare che si tratti di una bambina. Tanti i messaggi di auguri e congratulazioni da parte dei follower e degli amici vip della coppia

Alessia Ventura è incinta. La showgirl è in attesa del primo figlio e lo ha annunciato con un dolcissimo post su Instagram pubblicato allo scoccare del nuovo anno, comunicando ai follower una vera e propria sorpresa. Alessia Ventura ha condiviso una foto di lei con già un bel pancione decisamente evidente in compagnia del compagno Gabriele Schembari, davanti a un bell’albero di Natale. I due sono evidentemente al settimo cielo:



lei sorride felice, lui le accarezza tenero la pancia. La showgirl ha accompagnato la fotografia con il messaggio: “Ti aspettiamo Amore. Buon 2021!”. Nella didascalia c’è anche l’emoticon di un fiocchetto rosa. Un segnale che lascia pensare che la coppia conosca già il sesso del nascituro e sia in attesa di una bella bambina che potrebbe nascere nei primi mesi del 2021.

Un segreto tenuto nascosto fino ad ora, anche se qualche follower aveva già avuto sospetti guardando alcune delle foto pubblicate da Alessia Ventura nelle scorse settimane: la posa e le pieghe degli abiti sapientemente morbidi nascondevano bene il pancione, ma il dubbio a qualcuno era già venuto.

Alessia Ventura incinta, l’annuncio su Instagram

Tanti i messaggi di auguri da parte dei follower e dagli amici vip. Da Elena Santarelli a Cristina Chiabotto, da Adriana Volpe a Giada De Blanck: scorrendo tra i commenti non si contano di messaggi e le congratulazioni dagli amici famosi della coppia.

La reazione dei fan all’annuncio di Alessia Ventura dimostra il grande affetto che circonda la showgirl, cugina di Luca Argentero, che ha trovato il sorriso a fianco di Gabriele Schembari, dopo la storia lunga e travagliata con il calciatore Pippo Inzaghi. Alessia Ventura e Schembari stanno insieme dal 2019. Di lui si sa molto poco: è un imprenditore originario di Ragusa, molto riservato. Alessia Ventura, originaria di Torino, compirà 41 anni il 10 aprile, essendo nata nel 1980.







