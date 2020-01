Uomini e Donne, Klaudia Poznanska al centro delle critiche, il duro sfogo dell’ex corteggiatrice

L’ex corteggiatrice di Andrea Zelletta sui social: “Avete rotto”.

Klaudia Poznanska è finita al centro di una vera e propria bufera mediatica. Il motivo?Gli eccessivi ritocchini estetici. Secondo tanti utenti del web, l’ex corteggiatrice del trono classico sembrerebbe oggi irriconoscibile rispetto a qualche mese fa quando era negli studi di Uomini e Donne per corteggiare Andrea Zelletta.

Negli ultimi anni sono sempre di più le corteggiatrici e troniste di Uomini e Donne che, dopo l’esperienza nel popolare dating show di Maria De Filippi, decidono di ricorrere alla chirurgia estetica per migliorare il proprio aspetto fisico. Tra queste anche Klaudia che, stanca delle pesanti critiche che riceve quotidianamente circa il suo aspetto esteriore, si è lasciata andare a un lungo sfogo sui social: “Avete rotto il ca**o di criticarmi in continuazione solo per mezzo filler sul labbro superiore (5 mesi e va via dato che è naturale). Solo io uscita da UeD l’ho fatto? L’ho fatto vedere proprio per non avere rogne, mentre altre fanno finta di niente e sono più rifatte di non so chi. Ho 20 anni e quindi? Che scandalo aver tinto i capelli e fatto mezza fiala. Ho sempre detto di utilizzare filtri nelle foto e nei video, come TUTTE d’altronde. Quindi apro e chiudo il discorso, bloccherò qualsiasi persona che dice A sul mio conto in maniera cattiva. Non me ne frega se sono un personaggio pubblico e che quindi devo ricevere anche insulti, come alcuni di voi dicono. Se volete rispetto prima datelo voi”.

“Certe persone sono proprio pesanti. […] Non riuscite proprio a capirlo che una persona può migliorarsi con un pò di trucco, di palestra e qualche filtro sui social. Ma la cosa più triste è che mi criticano sempre le mamme o ragazze 20 anni più grandi di me. Quindi occupatevi dei vostri mariti e figli, invece di criticarmi…Non pretendo di avere solo complimenti, ci mancherebbe, ma non sarebbe meglio criticarmi in maniera costruttiva che solo offendermi?” ha concluso l’ex corteggiatrice di Zelletta.

(comingsoon.it)