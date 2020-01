Rete 4, dal 6 gennaio andrà in onda “Pressing Serie A”

Da lunedì 6 gennaio, e poi ogni domenica di Campionato, alle ore 23.25, prende il via su Retequattro “Pressing Serie A”, nuovo programma di attualità sportiva a cura di SportMediaset, testata giornalistica coordinata da Alberto Brandi. In conduzione, Giorgia Rossi, con ospite fisso in studio Walter Zenga



“Pressing Serie A”, debutta in concomitanza con la fine della 18a giornata di Serie A. Il Campionato che sta tenendo tutti con il fiato sospeso per il duello al vertice tra Juventus e Inter, è giunto quasi al giro di boa e Mediaset ha deciso di raddoppiare e aumentare la sua offerta sportiva.



Oltre a Tiki Taka, in onda ogni lunedì su Italia 1, dopo il posticipo della domenica, arriva infatti la sintesi accurata del turno di Serie A: tutti i gol e gli highlights dei match, con approfondimenti, moviola, collegamenti con i campi, commenti dei protagonisti e dibattito sui temi caldi dell’attualità calcistica. L’analisi è affidata all’ex portiere dell’Inter e della Nazionale. Ospite d’eccezione della prima puntata l’ex difensore di Napoli e Juventus Ciro Ferrara.