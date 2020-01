Luca Onestini, amore alle stelle con Ivana: “E’ la mia spalla, andiamo avanti a braccetto”



Galeotto fu il Grande Fratello. Grazie al reality, Luca Onestini ha conosciuto Ivana Mrazova e insieme formano una delle coppie più amate dello showbiz italiano. “Credo che tante persone ci vogliono veramente bene perché non ci chiediamo il motivo di cosa piace, cosa no. Siamo semplicemente noi lo saremmo anche se la gente non approvasse alcune cose che facciamo” ha spiegato nella nuova puntata di ‘Rivelo’, in onda su Real Time giovedì 2 gennaio in prima serata.

“Nel nostro rapporto lei è la mia spalla e io sono la sua – ha detto ancora -. Andiamo avanti a braccetto, credo sia la cosa più importante di una coppia. So che di Ivana mi posso fidare. Vedo in lei sfumature sempre diverse”. Nella Casa più spiata d’Italia, Luca non ha incontrato soltanto l’amore ma anche l’amicizia, quella con Raffaello Tonon: “Non avevo mai avuto la fortuna di incontrare un amico come lui, di cui fidarsi ciecamente. Non è mai finito il nostro Grande Fratello”.

Infine, sulla partecipazione del fratello Gianmarco all’ultima edizione del Gf: “Nonostante le richieste, gli autori non mi hanno fatto entrare nella casa per supportare mio fratello, ma ci ho parlato lo stesso. Mi son preso il mio megafono perché era l’unico modo per parlare con mio fratello. Sono riuscito a comunicare solo con quello. Il mio video ha avuto più di 7 milioni di visualizzazioni. Credo che sia una dimostrazione che forse erano state fatte delle scelte sbagliate”.

