Il Natale separato di Kate e William: il tour de force imposto dalla Regina

Anche il principe William e Kate Middleton sono in crisi? È questa la voce che circola con sempre maggiore insistenza tra gli ambienti di corte, soprattutto dopo il gesto di stizza di cui è stata protagonista la duchessa di Cambridge nei confronti di suo marito durante un evento natalizio.

Anche William e Kate sono umani e come tali anche loro subiscono le tensioni e le problematiche di un qualsiasi matrimonio comune, solo che i loro eventuali problemi vengono resi noti e diffusi sui media mondiali. Non è passata inosservata la lontananza della coppia nel periodo delle feste ma pare che non sia dovuta a una crisi coniugale ma, bensì, a un preciso volere della Regina Elisabetta II.

A differenza di Meghan Markle e del principe Harry, i duchi di Cambridge hanno rispettato la tradizione reale e hanno trascorso le festività natalizie nel Norfolk, dove la sovrana riunisce tutta la famiglia da ormai tantissimi anni. Elisabetta II è legatissima alla sua famiglia e sfrutta le vacanze natalizie per rinsaldare e rafforzare i legami, laddove è possibile. Soprattutto alla fine di questo 2019 era importante, se non fondamentale, che l’intera famiglia si riunisse per fare fronte comune contro le polemiche gli scandali che l’hanno investita ma così non è stato.

Stando ad alcune fonti presenti della cappella di Sandringham dove la famiglia Windsor si reca ogni anno per la tradizionale cerimonia di Natale, pare che il principe William e Kate Middleton non si siano quasi rivolti la parola. A destare sospetti è stata anche la lontananza tra i due, che sembra abbiano fatto il possibile per non stare vicini prima e dopo la celebrazione della messa. Ovviamente sono solo voci e si sa quanto gli inglesi siano sensibili al pettegolezzo sulla famiglia reale. C’è chi parla di semplice stanchezza coniugale, chi di una forte gelosia da parte della duchessa. Altri, i più estremisti, dicono addirittura che tra i due tiri aria di divorzio.

A rafforzare le voci su una possibile crisi all’interno della famiglia del futuro re c’è la scelta di Elisabetta II di separare la coppia per far fronte a tutti gli impegni reali. Con il principe di Edimburgo ancora convalescente dopo il ricovero nei giorni antecedenti il Natale, Elisabetta II ha ridotto i suoi impegni che sono necessariamente gravati sugli altri membri della famiglia. A rivelare alcuni retroscena è stato Grand Harrold, uno dei maggiordomi di corte. Pare che la regina abbia imposto a William e Kate di separarsi durante il Natale, in modo tale da poter far fronte a tutti gli appuntamenti e gli incontri con ritmi serrati. Una scelta, la sua, basata con ogni probabilità sulla necessità di ottimizzare i tempi ma forse anche per evitare ulteriori scene imbarazzanti come quella che ha fatto il giro del mondo, quando la duchessa ha scostato la mano di suo marito dalla sua spalla durante un appuntamento ufficiale.

Francesca Galici, ilgiornale.it