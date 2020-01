Giulia Salemi: Capodanno in montagna con il nuovo fidanzato

Giulia Salemi ha finalmente voltato pagina dopo la dolorosa rottura con Francesco Monte, conosciuto esattamente un anno fa al Grande Fratello Vip. Superata quella separazione l’italo-persiana ha trovato un nuovo amore, la cui identità è ancora top secret. Da giorni si parla del misterioso nuovo fidanzato di Giulia e qualche news è trapelata nelle ultime ore. La Salemi è stata paparazzata dal portale Very Inutil People sulle Alpi francesi, più precisamente a Couchevel. La Power è stata immortalata da alcuni fan durante una festa, avvinghiata dolcemente ad un uomo misterioso.

Mistero sull’identità del fidanzato di Giulia Salemi

Al momento l’identità del fortunato è top secret: non è dunque un personaggio noto nel mondo dello spettacolo. Da tempo si parla di un ragazzo francese, che ha conquistato Giulia durante un soggiorno a Parigi ma per ora non si sa di più. La Salemi preferisce non sbottonarsi troppo, molto probabilmente perché è una storia appena iniziata.

In attesa di saperne di più Giulia Salemi si gode questi giorni di vacanza prima di tornare a lavoro. La 26enne è molto attiva sui social network e nel mondo della moda. Di recente ha addirittura firmato una capsule collection per un noto brand di abbigliamento femminile.

(gossipetv.com)