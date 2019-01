Da stasera, Rai1 proporrà i nuovi film della serie “Purché finisca bene”

Dopo il grande successo delle prime due serie, ritornano dal 2 gennaio su Rai1, le storie a lieto fine di “Purchè finisca bene”. La collana di tre nuove commedie per la tv racconta con toni leggeri e dinamici, pregi e difetti della condizione umana alle prese con i grandi e piccoli problemi della vita di tutti i giorni. Tre film in prima visione, tutti per la regia di Fabrizio Costa, che con ironia puntano i riflettori sulla quotidianità e sulle sue innumerevoli sfide, con una particolare attenzione anche alla profondità dei sentimenti.

Il primo appuntamento è con “Basta un paio di baffi”, con Antonia Liskova, Sergio Assisi (nella foto), Marco Bonini, Euridice Axen, Teresa Saponangelo, Michele De Virgilio, Jun Ichikawa, Claudia Lerro e Francesco Zecca. Al centro della storia c’è la passione di Sara per la cucina. Lei vuole diventare un grande chef e l’occasione per mettersi alla prova le viene offerta da Luca, il padrone di un ristorante rimasto senza cuoca: la chef Giada, che era anche la sua fidanzata, infatti lo ha mollato sia nel lavoro che nel privato. E proprio per questo motivo Luca vuole assumere solo un uomo, ma Sara aiutata da un suo amico gay ha già in mente uno stratagemma.

Mercoledì 9 gennaio, sempre alle 21.25, sarà la vota della commedia “ L’amore il sole e le altre stelle”. Il film, che vede protagonisti Vanessa Incontrada, Ricky Memphis, Marco Bonini, Chiara Ricci e Anna Ferzetti, racconta cosa succede quando due storici amici stufi di essere considerati dai propri genitori dei bambini decidono di fare l’amore insieme per la prima volta. A dare un il forte scossone alla vita di Primo e Michela, e ovviamente dei loro genitori, sono le nuove lezioni di educazione sessuale della Prof Russo.

Carolina Crescentini, Edoardo Pesce, Sergio Assisi, Ilaria Genatiempo, Ninni Bruschetta, Michele Venitucci, Dario Cassini, Marco Cassini e Margherita Vicario saranno invece i protagonisti di “Non ho niente da perdere” in onda in prima serata martedì 15 gennaio. Una commedia degli equivoci che racconta la storia di una ragazza ipocondriaca alla quale, un giorno, viene diagnosticato un male incurabile. Presa dal panico si rifugia nel castello di famiglia dove nel frattempo si sta organizzando un matrimonio. Ma in quella dimora storica, fra i preparativi di nozze del figlio di un volgare imprenditore, rimane coinvolta in un eclatante sequestro effettuato da una banda di eco-terroristi. Sarà l’occasione per trovare l’amore, il coraggio e la verità sulla sua effettiva condizione di salute.

“Purché finisca bene”, con i suoi film tv attraversa l’Italia da Nord a Sud, da Est ad Ovest, parlando di accordi e distonie nei rapporti di coppia, situazioni da cui si può imparare e ripartire senza perdere mai la voglia di sognare. La collana è una produzione Pepito Produzioni in collaborazione con Rai Fiction.