Ultime da Netflix, a luglio Stranger Things 3

La terza stagione di Stranger Things, la fortunata serie fantascientifica originale Netflix, creata dai fratelli Duffer, debutterà il 4 luglio in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo. Lo annuncia la piattaforma streaming, rilasciando anche un nuovo video che allude a “qualcosa di strano” che accadrà nel 1985: le immagini partono con il countdown che precede l’arrivo del nuovo anno e si concludono con l’inquietante “un’estate può cambiare tutto”.

Accanto ai vecchi amici della prime due stagioni – Millie Bobbie Brown, Finn Wolfhard, Caleb McLaughlin, Sadie Sink, Gaten Matarazzo, Noah Schnapp, Dacre Montgomery, Charlie Heaton, Natalia Dyer, Joe Keery, Cara Buono, Winona Ryder e David Harbour – si sono aggiunti Maya Hawke, Jake Busey e Cary Elwes.

I fratelli Duffer, insieme all’intero cast, sono di nuovo all’opera per raccontare una nuova avventura. Stranger Things è la serie tv originale Netflix creata dai Duffer Brothers. La produzione esecutiva è curata dai Duffer Brothers, Shawn Levy, Dan Cohen di 21 Laps e Iain Paterson. Ha debuttato su Netflix nel 2016.

Ambientata negli anni ’80, nella città immaginaria di Hawkins (in Indiana), la serie ha raccontato nella prima stagione la scomparsa di un ragazzino, Will Byers, e la successiva indagine, che ha rivelato una serie di eventi soprannaturali accaduti nella cittadina. La seconda stagione, invece, si è occupata delle conseguenze di questi eventi, rivelando retroscena sul passato di alcuni personaggi principali ma anche tessendo nuove simpatie e amicizie.

