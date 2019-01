GF Vip, Jane felice con Elia: “Questo 2019 l’ho cominciato con te!”

Jane ed Elia sono più complici che mai: dopo essersi conosciuti all’interno della casa del Grande Fratello Vip, l’attrice e l’ex velino hanno intrapreso una relazione.

Nonostante la differenza d’età, 46 lei e 27 lui, la Alexander e Fongaro appaiono innamorati ed uniti: nessuna critica li ha fatti desistere e i due di giorno in giorno fanno dei passi avanti che non trascurano di condividere con i numerosi fan. Anche a Capodanno Jane ed Elia sono stati insieme: dopo una diretta fatta su Instagram, durante la quale non sono mancati baci e tenerezze, la ex compagna di Gianmarco Amicarelli ha postato uno scatto a cui segue una dedica dolce, ma anche spiritosa, per il suo Elia.

“Sei un uomo meraviglioso, premuroso, divertente, con delle fossette che farebbero sciogliere un iceberg. Sei intelligente, intuitivo, bello come il sole e sensuale da morire”, ha esordito Jane, la quale non ha mai nascosto fina dall’inizio di provare un forte sentimento per Elia, ma anche una grande attrazione. Poi l’attrice ha proseguito: “Ed io questo 2019 l’ho cominciato con te”, ha scritto, dimostrandosi molto orgogliosa di avere accanto Fongaro, il quale certo della sua scelta, ha fatto comprendere anche alla sua famiglia di essere felice accanto a Jane.

Quello che ha molto colpito poi è stato l’hashtag che chiude il messaggio di Jane: in modo spiritoso, l’attrice si è detta consapevole della ‘fortuna’ che ha avuto ad incontrare l’ex velino. Lo scatto poi dice tutto: la coppia è intenta a scambiarsi un bacio molto passionale. A questo punto, gli utenti del web si sono scatenati: se molti sostengono i due ex concorrenti del GF Vip, non mancano di certo i detrattori.

La storia è nata sotto una pioggia di critiche ma sia Jane che Elia hanno sempre difeso i loro sentimenti: un utente ha scritto di vedere in Fongaro un uomo che si è trovato nel bel mezzo di una situazione più grande di lui e che se ne sta approfittando. La Alexander ha difeso a spada tratta il suo uomo: l’attrice crede in lui e ciò deve bastare. Insomma, per Jane il 2019 non poteva cominciare meglio di così!

Francesca Ajello, Il Giornale