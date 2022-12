Santo Versace, nozze in chiesa a luglio nel nome di Gianni

Dopo 18 anni insieme porterà all’altare Francesca De Stefano, che ha già sposato civilmente nel 2014

Quando Santo Versace ha incontrato Francesca De Stefano ha ricominciato a vivere.

Suo fratello Gianni Versace era morto 8 anni prima, ma la ferita non si era ancora rimarginata. Per loro è stato un colpo di fulmine e 18 anni dopo sono ancora felici insieme. Sono già sposati civilmente, ma in estate sono in programma le nozze religiose a Roma, come la coppia fa sapere al settimanale Chi.

Le nozze di Santo Versace e Francesca De Stefano

Santo Versace e Francesca De Stefano, avvocata 55enne, sono ufficialmente già marito e moglie dal 2014. Si sono sposati in casa con rito civile nel giorno in cui l’imprenditore ha compiuto 70 anni. E’ stata una cerimonia a sorpresa, soprattutto per la sposa: “Io pensavo di festeggiare il suo compleanno, ha suonato alla porta il delegato comunale”. Il suo desiderio di coronare l’amore con il sacramento verrà esaudito l’8 luglio 2023, quando verrà celebrato il rito in chiesa a Roma anche se lei specifica: “Ci fidanziamo e sposiamo ogni giorno”.



La storia d’amore

Quando Santo Versace e Francesca De Stefano si sono incontrati, Gianni Versace è morto da 8 anni ma “l’uomo che incontro e di cui mi innamoro all’istante ha ancora delle ferite importanti. Quello che abbiamo fatto insieme è allora un cammino in cui abbiamo tradotto le energie in positività”. Non hanno avuto figli loro, ma hanno dato vita ad altre creature: una casa di produzione cinematografica e una fondazione a scopo benefico.

Una famiglia allargata

È stato sposato per 23 anni con Cristiana Ragazzi, da cui ha avuto due figli: Francesca e Antonio (i nomi sono gli stessi dei suoi genitori). Per loro non è stato semplice accettare una nuova compagna accanto al papà e all’inzio i rapporti si sono fatti tesi. Ora va meglio, e saranno presenti alla cerimonia di luglio. “Tutti i giorni bisogna lavorare perché le nostre famose famiglie allargate funzionino. Ma ogni giorno penso che affronterei mille volte quelle difficoltà”, spiega Francesca De Stefano.



Il ricordo di Gianni Versace

La morte improvvisa di Gianni Versace è stato un duro colpo per Santo Versace. Il celebre stilista è stato ucciso dal serial killer Andrew Cunanan il 15 luglio 1997 all’esterno della sua villa di Miami. “Per anni sono andato nella casa di Moltrasio per dormire nel letto di mio fratello”, ha rivelato Santo che da bambino ha dovuto affrontare anche la morte di una sorella, Tina. Grazie a Francesca ha superato il dolore, e la grande festa che li aspetta è il modo migliore per celebrare la vita.