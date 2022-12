“Grande Fratello Vip”, scontro tra Edoardo e Antonino per colpa di Antonella

Donnamaria e Spinalbese continuano a litigare per la Fiordelisi, i due gieffini sono ai ferri corti

Nella Casa del “Grande Fratello Vip” continua lo scontro tra Edorardo Donnamaria e Antonino Spinalbese.

Naturalmente per colpa di Antonella Fiordelisi. La vippona ha infatti indossato una camicia dell’hair stylist e il “fidanzato” è andato su tutte le furie. “Devo preoccuparmi di Antonella che indossa la camicia di Antonino” incalza Edoardo. “Ma stai scherzando? – risponde Spinalbese – ti ho dato troppa confidenza”.

“È insicuro di sé e deve sfogarsi sulle persone che vogliono bene alla sua ragazza – attacca Antonino – già una volta abbiamo discusso per questo, ho voluto fare un passo indietro, ma questa volta non transigo”. Edoardo, dal canto suo, spiega che si è premesso di esternare i suoi pensieri proprio dopo la loro riappacificazione: “Ma se gli danno fastidio i miei commenti, non li farò più”.

Antonino però sottolinea che chiunque può fare commenti tranne Edoardo. Antonella cerca quindi di mediare, spiegando che Donnamaria “ha una buona opinione di lui” e lo stesso Edoardo chiarisce di non avere problemi. Ma Antonino rincara la dose e Edoardo non ci sta: “Hai usato le mie insicurezze non in maniera costruttiva”. “Noto che parla sempre di me” spiega Spinalbese ad Alberto De Pisis. Quanto alla camicia, aggiunge: “Lui ce l’ha con me, loro non sanno più per cosa litigare. Edoardo una persona noiosa e pesante”.