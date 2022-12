Francesco Totti, l’accordo con Ilary Blasi è possibile: “Ma mi costerà un sacco”

L’ex calciatore si è confidato nello spogliatoio dopo una partita di calcio a otto

Francesco Totti è positivo sulla possibilità di poter raggiungere un accordo con Ilary Blasi, anche se non proprio a buon mercato.

“Mi costerà un sacco ma si sistemerà tutto” avrebbe detto nello spogliatoio dopo la partita di calcio a 8 tra la Totti Weese e la Roma, secondo quanto riporta il Corriere della Sera. Gli avvocati sono al lavoro per trovare una soluzione meno sanguinosa possibile al fine di evitare la separazione giudiziale, e l’ex calciatore sembra disposto a scendere a compromessi.

Francesco Totti e la nuova vita con Noemi Bocchi

Tutto ha un prezzo, e Francesco Totti lo sa bene. La separazione da Ilary Blasi ne avrà sicuramente uno bello alto, sia in termini umani che economici ma lui sembra essere disposto a pagarlo pur di poter chiudere il capitolo. Insieme a Noemi Bocchi ha voglia di serenità e stabilità: hanno preso casa insieme a Villa Clara, una zona di Roma di fede calcistica tipicamente laziale, e hanno anche fatto il loro debutto come coppia sul red carpet a Dubai. Vivono il loro amore alla luce del sole, e niente sarebbe più bello per loro che poter mettere un punto al passato.

Ilary Blasi tra le braccia di Bastian

Del resto anche Ilary Blasi sembra ormai arrivata a un punto di svolta. Le foto pubblicate dal settimanale Chi non lasciano spazio a dubbi: ha definitivamente dimenticato Francesco Totti tra le braccia dell’imprenditore tedesco Bastian. Hanno trascorso un weekend di passione in un hotel da 1600 euro a notte a Zurigo e si sono salutati con un bacio focoso all’aeroporto. Gli inizi di ogni storia d’amore sono sempre bollenti, e chissà se per loro si trasformerà in una relazione importante o è solo un fuoco di paglia.

I figli

Mentre Francesco Totti e Ilary Blasi vanno avanti con le rispettive vite, gli avvocati sono al lavoro per trovare un accordo soddisfacente per tutte le parti. Non c’è solo il nodo dei Rolex da sciogliere, c’è un impero economico e immobiliare da spartire. Ma soprattutto, ci sono i fligli. Isabel, la più piccola, sembra serena con Noemi Bocchi e anche con la bimba di lei ha un buon rapporto. Chanel, la secondogenita, è lanciata nella sua carriera da tiktoker e non risparmia frecciatine a chi la critica per la sua passione per la chirurgia estetica. Cristian, il più grande, si gode la storia d’amore con la 18enne Melissa Monti. I loro genitori dovranno trattare la pace soprattutto per fare in modo che i loro problemi non ricadano sui più piccoli. La soluzione avrà un prezzo altissimo, prevede l’ex calciatore. L’importante è che a pagarlo non siano i ragazzi.