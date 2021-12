Rai Movie, Monica Bellucci si racconta a MovieMag

Monica Bellucci sarà la protagonista di “MovieMag”, in onda alle 23 su Rai Movie e, in replica, nella notte di Rai1. Questa nuova puntata è dedicata al 39° Torino Film Festival, ai suoi ospiti e alle sue grandi anteprime. E proprio una delle ospiti di eccezione di questa edizione è Monica Bellucci, premiata con il riconoscimento “Stella della Mole. E poi tutti i particolari del Tff: dall’attesa anteprima di Cry Macho di Clint Eastwood alle giovani promesse del cinema italiano (Re granchio di Alessio Rigo de Righi e Matteo Zoppis e Piccolo corpo di Laura Samani). Spazio anche all’AS Film Festival, il primo concorso di cortometraggi curato con la partecipazione attiva di persone nella condizione autistica, giunto quest’anno alla nona edizione. Il magazine intervista il Direttore Artistico Giuseppe Cacace. A seguire lo scrittore Vittorio Lingiardi, autore del libro Al cinema con lo psicoanalista, risponde alla domanda che MovieMag rivolge ogni settimana ai migliori scrittori: qual è il tuo film del cuore? Clint Eastwood è dei Gemelli e Monica Bellucci della Bilancia. Quali sono i film di Rai Movie (canale 24 del digitale terrestre) più adatti ai loro segni zodiacali? Si scoprirà in chiusura di puntata con l’Oroscopo del Cinema, firmato da Simon & The Stars.