Novità Netflix 2022: The Sandman, Cyberpunk, Magic, Vikings, Resident Evil e tanto altro

Netflix svela oggi alcune delle novità di spicco che popoleranno il suo catalogo nel corso del 2022. Dagli attesissimi The Sandman e Resident Evil, passando per Vikings: Valhalla e The Witcher: Blood Origin, al ritorno di serie celeberrime come Stranger Things, The Umbrella Academy, Alice in Borderland, Locke & Key, fino all’animazione, un settore che Netflix non trascura mai, con titoli quali Cyberpunk: Edgerunners, Magic: The Gatheringed Army of the Dead: Lost Vegas.

Di alcune di queste serie, Netflix ha svelato anche la data di uscita:



° Archive 81 – Universi alternativi: 14 gennaio 2022; genere horror soprannaturale;



° Venne dal freddo: 28 gennaio 2022; genere thriller;



° Dion (stagione 2): 1 febbraio 2022; genere superpoteri;



° Vikings: Valhalla: 25 febbraio 2022; genere storico – fantasy;



° Stranger Things (stagione 4): genere soprannaturale;



° Alice in Borderlands;



° Army of the Dead: Lost Vegas;



° Cyberpunk: edgerunners;



° First Kill;



° Locke & Key (stagione 3);



° Magic: The Gathering;



° The Midnight Club;



° Resident Evil;



° The Sandman;



° The Umbrella Academy;



° The Witcher, Blood Origin.





