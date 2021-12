Kate Middleton, tradizione golosa per i compleanni di George, Charlotte e Louis

La notte prima del compleanno dei figli la duchessa resta alzata fino a mezzanotte per preparare enormi quantità di torta

Ogni famiglia anche quella reale ha un modo diverso di festeggiare i compleanni. Una tradizione speciale che renda il grande giorno veramente unico. Non poteva mancare in casa Cambridge un’usanza tipica che per i principini si materializza sotto forma di torte. Una quantità esagerata di dolci che soddisfano i bambini, ma anche la passione per la pasticceria di Kate Middleton. La notte prima del compleanno di George, Charlotte o Louis, riporta MyLondon, la duchessa resta alzata fino a mezzanotte per preparare enormi quantità di torte.

«Adoro fare le torte. È diventata un po’ una tradizione che io stia sveglia fino a mezzanotte per preparare torta e glassa. Ne preparo troppa, ma mi piace» ha raccontato Kate alla Bbc nel 2019. Un amore che ha contagiato i figli: una delle prime parole del principe Louis è stato il nome dell’icona di Bake Off, Dame Mary Berry. «Una delle prime parole di Louis è stata ‘Mary’ perché nello scaffale, proprio alla sua altezza, ci sono tutti i miei libri di cucina. I bambini sono affascinati dalle facce, e le tue facce – ha detto la duchessa a Mary Berry – sono su tutti i tuoi libri. Diceva ‘questa è Mary Berry’».

Leggo.it