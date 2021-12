I Maneskin si esibiscono a The Voice Usa e conquistano Ariana Grande

Al termine dell’esibizione della band romana la pop star ha anche accennato un inchino

Il sogno americano si è trasformato in realtà. Da diverse settimane negli Stati Uniti i Maneskin hanno conquistato i programmi e le classifiche più famosi del Paese. L’ultima loro esibizione, ieri a The Voice Usa ha già fatto il giro del mondo. Damiano, Victoria, Ethan e Thomas hanno conquistato il pubblico e la giuria del programma (composta da John Legend, Kelly Clarkson, Blake Shelton e Ariana Grande) interpretando i brani ‘Beggin” e ‘Mammamia’.

La performance e il carisma della band, hanno conquistato soprattutto Ariana Grande che ha accennato un inchino. Questa la sua reazione al termine dell’esibizione della band romana.

Anche i Maneskin in tempi non sospetti avevano apprezzato Ariana Grande. Infatti non tutti sanno che durante un’intervista radiofonica nel programma di Radio 2 Social Club del 2018, alla domanda “Vi piace Ariana Grande”, Damiano aveva risposto: “Certo che ci piace e poi è pure bona”.

Dopo aver scalato le classifiche americane, i Maneskin si preparano per le nuove date live che li porteranno in giro per il mondo. Sul profilo ufficiale la band ha annunciato solo poche ore fa la partecipazione all’evento ‘Rock in Rio’ previsto il prossimo 8 settembre.

diregiovani.com