Grande Fratello Vip, l’annuncio inaspettato di Alex Belli: “Devo andare via, io e Soleil abbiamo passato il limite”

Alex annuncia il suo addio al Grande Fratello Vip dopo la dichiarazione d’amore a Soleil.

Dopo aver dichiarato il suo amore a Soleil Sorge, Alex Belli ha preso una drastica decisione: abbandonare definitivamente la Casa del Grande Fratello Vip il prossimo 13 dicembre 2021 per tutelare il suo matrimonio con Delia Duran e anche la giovane influencer.

L’annuncio di Alex Belli al Gf Vip

“Non ce la faccio a stare accanto a te e vivere questa cosa qui” ha confessato Alex annunciando il suo addio al Grande Fratello Vip “Voglio proteggere te e Delia e per farlo devo andare via da qui. Io 13 giorni ed esco. Non voglio fare del male a te. Quello che abbiamo è unico. Se io non avessi avuto una storia fuori, io e te avremmo costruito una delle storie d’amore più belle del GF Vip”.

Belli , come riporta Biccy, ha continuato ammettendo di non sapere più gestire la situazione la Sorge: “Non posso andare oltre ti prego, devo cercare di fermare questa roba. Abbiamo cercato di mantenere tutto nella fase goliardica di amicizia, ora non gestiamo più il rapporto. Abbiamo passato il limite fidati. Adesso siamo in un limbo e l’unica soluzione è che tu non mi veda più”.



E ancora: “La forza di controllo con te non ce l’ho Sole, l’ho perduta quando ti ho vista. Le emozioni le possiamo controllare fino ad un certo punto. Se tu riesci a controllarti io non ce la faccio. Ci stiamo torturando entrambi. Questa cosa tra noi è stupenda, ma andando avanti potrebbe essere una tortura troppo forte”. Dopo aver ascoltato lo sfogo dell’attore, Soleil è intervenuta affermando: “Se la tua conclusione è questa vorrei fare un passo indietro. L’unica soluzione è allontanarsi a prescindere. Se voglio che tu rimanga qui dentro? Non te la dirò questa cosa. Se vogliamo restare alle nostre vite fuori, tanto vale razionalizzare e reimpostare tutto sull’amicizia”.



