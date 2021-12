GF Vip, Maria Monsè stronca Lulú Selassiè: “La gente deve sapere che è una iena”

Grande Fratello Vip, Maria Monsè sconvolta da Lulù Selassiè: “Altro che angioletto”

Nuovo giorno e nuovi scontri al Grande Fratello Vip, con Maria Monsè che ha avuto un duro diverbio con Lulù Selassiè al quale è seguito uno sfogo molto acceso e deciso. Le sorelle Selassiè, che hanno perso Clarissa e che sono in nomination, sembrano esser sempre più nel mirino dei coinquilini senza possibilità di redenzione, ed infatti anche Lulù Selassiè è stata stroncata da Maria Monsè, ancora incredula per le sue parole: “Altro che angioletto, Lulù è una iena e la gente deve saperlo” ha ammesso scottata, in attesa di ulteriore evoluzione.

Lulù Selassiè discute con Maria Monsè al GF Vip: il motivo

Il motivo per cui Lulù Selassiè e Maria Monsè hanno discusso al GF Vip è da far risalire ad un confessionale fatto dalla nuova entrata e origliato dalla principessa. Parlando con Jessica, infatti, Lulù ha ammesso di aver sentito la Monsè sparlare di loro e si è lasciata andare a dure dichiarazioni, definendola come un’idiota di cui si è già stufata al punto da affrontarla subito dopo faccia a faccia non mancando di insultarla ulteriormente e scatenando la reazione tanto delusa quanto furiosa di Maria Monsè.

GF Vip, Maria Monsè segnala Lulù Selassiè alla produzione: il motivo

Dopo aver litigato duramente con Lulù Selassiè al GF Vip a causa del confessionale origliato dalla principessa, Davide Silvestri ha consigliato alla nuova entrata di raccontare in confessionale del comportamento di Lulù. Maria Monsè, convinta dall’attore, ha svelato in confessionale che la principessa ha infranto il regolamento poiché non si può origliare quanto viene detto in confessionale, e pertanto resta da capire cosa accadrà a Lulù Selassiè, sembra più inimicata e soprattutto sempre più reazionaria all’interno del reality, tanto che non sono mancate anche dure parole di Alfonso Signorini.

Lanostratv.it