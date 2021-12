Chiara Ferragni e Pantene: premio a Unobravo

Pantene by Chiara Ferragni in edizione limitata, “Forti Insieme”, è nasce per sensibilizzare sull’importanza della diversità di genere ed inclusione nell’ambito lavorativo e di dare un aiuto concreto alle start up femminili.



Pantene e Chiara Ferragni hanno invitato le donne con un team composto almeno al 50% da donne o con Team Leader/CEO donna ad inviare la loro idea imprenditoriale. In palio un contributo complessivo di 75.000 euro, uno dei premi più grandi in un pitch per start up italiano finanziato da un’azienda.





A salire sul podio, la start up Unobravo, l’innovativa piattaforma, che mette in diretto contatto pazienti e psicologi specializzati. Il team, guidato dal CEO Danila Di Stefano, conta più di 1000 psicologi e psicoterapeuti. Unobravo si è distinta particolarmente per la crescita esponenziale, gli ottimi risultati che ha raggiunto in termini di numero di pazienti e psicologi coinvolti nella piattaforma online in pochissimo tempo e del suo impatto sociale. Unobravo si è aggiudicato ieri un assegno di 75.000 euro, un importante contributo che Danila De Stefano e la sua squadra utilizzeranno per finanziare l’attività di Digital Marketing per far conoscere a più persone possibili il loro servizio.



