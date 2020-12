Vite in fuga cresce negli ascolti e batte il Grande Fratello Vip

Questi gli ascolti di lunedì 30 novembre. La fiction con Anna Valle e Claudio Gioè supera i 4,7 milioni di spettatori e il 19% di share e si conferma un successo per Rai1. Resta stabile il risultato del Grande Fratello Vip, che ha totalizzato 3,5 milioni di spettatori con il 20%, bene Report su Rai3.

Accesa gara d’ascolti quella di lunedì 30 novembre, tra Rai1 e Canale 5. Da una parte la fiction Vite in fuga, buon successo del primo canale Rai con Anna Valle, Claudio Gioè e Barbora Bobulova; dall’altra il Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini, che Canale 5 manderà in onda sino a metà febbraio. Si è ripetuta in sostanza la sfida del lunedì precedente, con la vittoria netta di Vite in fuga (i cui ascolti sono in crescita costante) e un risultato comunque positivo del GF Vip.

Gli ascolti di lunedì 30 novembre 2020

La quarta puntata di Vite in Fuga è stata vista da 4.721.000 spettatori (19,1% di share), mentre il Grande Fratello Vip ha registrato 3.560.000 spettatori e il 20,5% di share (qui il confronto con il lunedì precedente). Per quanto riguarda gli altri programmi, è ottimo il risultato di Report su Rai3: il programma di inchieste è stato seguito da 2.648.000 spettatori pari a uno share del 10,3%. Su Italia 1 il film fantascientifico Oblivion con Tom Cruise ha raccolto 1.146.000 spettatori (4,7%). Su Rete4 Quarta Repubblica ha registrato 980.000 spettatori con il 5% di share. Rai2 ha invece mandato in onda il film Boston – Caccia all’Uomo, seguito da 943.000 spettatori pari al 3,8% di share. Su La7 La Partita di Maradona (lo storico scontro tra Argentina e Inghilterra) ha registrato 471.000 spettatori con uno share dell’1,9%. Su TV8 Lo Hobbit – Un Viaggio Inaspettato, primo capitolo della trilogia di Peter Jackson da Tolkien ha totalizzato 289.000 spettatori (1,5%). Su Nove Transporter: Extreme è stato seguito da 446.000 spettatori (2.2%). Su Rai4 il finale di serie de Il Trono di Spade, per la prima volta in chiaro, ha raccolto 281.000 spettatori (1.1%).

I programmi di martedì 1 dicembre 2020

Stasera, in Rai torna Il commissario Montalbano in replica con La piramide di Fango (Rai1), prosegue Il Collegio 1992 (Rai2), con una nuova puntata di #Cartabianca (Rai3). Mediaset propone la partita Atalanta – Midtjylland (Canale 5), Le Iene Show (Italia 1) e il film con Sean Penn Il mistero dell’acqua (Rete 4). Approfondimento su La7 con diMartedì, mentre Tv8 propone il film Tutti insieme per Natale e Nove trasmette la pellicola di fantascienza Ultimatum alla Terra.

Valeria Morini, Tv.fanpage.it