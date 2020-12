Sandra Milo posa nuda a 87 anni! “È tutta roba naturale…”

L’attrice svela tutta la sua ironia e sensualità. Piovono commenti entusiasti. Ma anche qualche critica. E lei mette a tacere tutti con le sue parole

Sandra Milo nuda in copertina a 87 anni! Incredibile, ma vero. E lei giura anche che non ci sono stati ritocchi in post produzione. Anche se qualcuno fa notare che qualche trucchetto c’è. Ma, comunque sia, complimenti per il coraggio!

IN COPERTINA – Sandra Milo, dunque, accetta di posare nuda a 87 anni per la copertina di Flewid.



Uno scatto in cui appare sensuale ed elegante: senza veli, a gambe divaricate sul letto, coperta soltanto da un lenzuolo bianco. Immancabile il rossetto rosso acceso, che è ormai quasi un suo marchio di fabbrica. Così come l’ironia, visto che lei stessa commenta: “Giocando con l’obiettivo fotografico”, come la più giovane e navigata delle top model sui social…

PRO E CONTRO – Immancabili, naturalmente, i commenti entusiasti dei fan di Sandra Milo. Dal semplice “Meravigliosa” all’azzardato “Sei come Marilyn Monroe”. Ma c’è anche chi fa notare che qualche trucchetto c’è: molti sottolineano che piedi e gambe sembrano essere avvolti in collant che aiutano… Ma Sandra Milo non se ne cura affatto. E ribatte: “Le foto non sono state minimamente ritoccate come si fa di solito con Photoshop. Tutta roba naturale”. A voi l’ardua sentenza. Comunque sia, complimenti a Sandra Milo!





