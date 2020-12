Rete 4, stasera nuovo appuntamento con “Fuori dal coro”

Stasera in prima serata su Retequattro nuovo appuntamento con “Fuori dal coro”, il programma di approfondimento e inchiesta condotto da Mario Giordano.

Al centro della puntata: le restrizioni che il Governo vorrebbe introdurre in vista delle festività natalizie, i problemi economici di commercianti e lavoratori autonomi, stretti tra fatturati in drastico calo e ristori insufficienti e le proteste di chi non si rassegna a chiudere le proprie attività commerciali.

A seguire, un’inchiesta sui pericoli che incombono su proprietari di casa e affittuari, tra ipotesi di patrimoniale, problemi nell’accesso al bonus affitti, occupazioni abusive e famiglie in crisi che si rinvolgono agli usurai per poter pagare i canoni di locazione.

E ancora, la trasmissione riaccende i riflettori sull’origine della pandemia con la poca trasparenza della Cina su quanto accaduto e dedica un approfondimento alle cure e ai vaccini anti-Covid19 in arrivo.