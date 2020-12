“Matrimonio con Corona studiato a tavolino per fare soldi”, la risposta di Lia Del Grosso

Il profilo Instagram di Lia Del Grosso è stato assalito da chi ha messo in dubbio la veridicità del matrimonio con Fabrizio Corona. Dopo la notizia della pubblicazioni in comune a Milano e il caricamento di una foto con le fedi, la Del Grosso ha dovuto rispondere in merito all’attendibilità della notizia e della sua stessa identità social, che però, stando a quanto appurato da Fanpage.it, non è fake.

Andiamo con ordine. È di ieri la notizia che Fabrizio Corona si sposa con tale Lia Del Grosso, all’anagrafe Pasqualina Del Grosso, general manager della Luxury Creative Agency, agenzia di comunicazione ed eventi in quel di Milano. Il suo nome apparterrà sicuramente al mondo del design e dell’arredamento di lusso ma non di certo a quello del gossip, tant’è che è la prima volta in anni e anni di chiacchiericci, rumors e paparazzate allo stesso Corona, che il suo volto appare accostato a quello del re del pettegolezzo. Dicono che l’unica occasione, della quale non si trovano prove fotografiche, sia stata la festa del 43esimo compleanno di Corona ma la cosa, seppur fosse, non è mai trapelata sui giornali e men che meno sui social, dei quali, almeno lui, è particolarmente addicted.

L’unica ad aver messo la pulce nell’orecchio è stata Nina Moric, che ha detto di sapere che il suo ex marito si era ‘sposato con una signora di 50 anni’. E stando alle pubblicazioni di nozze affisse nel comune di Milano, sembra vero. Un articolo di Eva3000 aveva già sganciato la bomba: “La sua donna segreta ora ha un volto” e viene fatto il nome di Lia Del Grosso. Di conseguenza, il suo profilo Instagram viene preso d’assalto quando la rivista rilancia sul nuovo numero in edicola. Pochi i post, una manciata di followers, interazioni solo di lavoro, questa l’identità social della Del Grosso, che però all’improvviso ha caricato un’immagine privata, di una rosa rossa con due fedi, accompagnata dalla frase: “Quanto tempo è per sempre? A volte solo un secondo. E quanto tempo è un secondo? Quando ami, un’eternità”.

Due più due ha fatto subito quattro. Eppure c’è chi ha continuato a mettere in dubbio che il riferimento potesse essere proprio al matrimonio con Corona, perché si sa, in questi tempi liquidi delle pubblicazioni IG si fa presto a fare la somma ma non sempre il totale corrisponde. E allora ci ha pensato la manager Luxury, che ha risposto a tutti i commenti inerenti le sue prossime nozze con il re dei paparazzi. “Non potevi trovare di meglio”, “Senza dubbio con te Fabrizio troverà la sua serenità”, “Fregatene delle malelingue e sì felice”, e tanto altro di natura simile, ai quali la Del Grosso ha risposto con ‘grazie’ e cuori, a sostegno della solidarietà che apparentemente questi profili le avrebbero dimostrato e, di fatto, confermando il matrimonio con Corona riportato dalla notizia fresca di stampa.

E non sono mancate le polemiche, com’era prevedibile. A chi l’ha accusata di finzione, scrivendole: “tutto studiato a tavolino per fare soldi, ma a chi volete prendere per il cu**!!! Che pensi che sono tutti scemi le persone?”, prontamente Lia Del Grosso ha ribattuto: “l’importante è che lei ne sia convinta …. buona serata”, sottraendosi a qualsiasi altro possibile confronto. Ma c’è chi ha rilanciato. Poco dopo, un altro utente ha messo addirittura in dubbio che il profilo Instagram di Lia Del Grosso fosse vero e non un fake, scrivendole in modo sarcastico: “La citazione tratta dalla favola “Alice nel paese delle meraviglie” la trovo appropriata”, alludendo al fatto che questa storia del matrimonio fosse solo una favola, ovvero pura invenzione. “La vita vera è altro … credimi … le favole le lascio agli altri” risponde lei, al che l’utente ha chiuso lapidario: “Adesso ho la conferma che sei un fake, peccato”.

Ma il profilo Instagram di Lia Del Grosso è tutt’altro che un fake, almeno stando ai post in cui è taggato. L’unico, in effetti, in cui compare il suo tag appartiene a una striscia di cucina della AtenaTv, che è di proprietà di Fabrizio Corona, il suo futuro sposo. Un post datato 17 maggio 2020, che rimanda a Lia non per consigli di design, lusso ed eventi mondani, bensì alla cucina, della quale pare che la donna sia davvero appassionata. “Idee tutte da gustare, in esclusiva”, eh sì, pare che tra i suoi talenti ci sia quello del saper cucinare bene, dando sfogo alla sua creatività ai fornelli. Nessun fake allora, visto che il profilo è regolarmente taggato dalla web tv di Corona, che carica con trasparenza video di persone e personaggi appartenenti al suo entourage e non. In questo caso, ha giocato in casa e probabilmente lo svelerà da Massimo Giletti, visto che nelle sue stories il rimando alla puntata di domenica sera è davvero insistente.

