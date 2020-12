Brizzolato e sexy, George Clooney svela il suo segreto: “Mi taglio da solo i capelli da 25 anni”

Il divo ha rivelato a sorpresa, durante unʼintervista, di utilizzare una popolare macchinetta per capelli

Nel 2020 in tanti, durante la quarantena, hanno sentito la mancanza dei parrucchieri. Tra questi non c’è però George Clooney, che ospite a Sunday Morning ha confessato di fare tutto da solo con una comune macchinetta per capelli. “Li taglio da solo da 25 anni, I miei capelli sono come la paglia e quindi sono facili da tagliare. Non puoi davvero fare troppi errori”, ha ammesso candidamente citando anche il modello di macchinetta.

La dichiarazione ha lasciato incredula la presentatrice Tracy Morgan, che ha ribattuto: “Non è possibile. Smettila, non la usi”. A quanto pare, però, la chioma del divo sarebbe molto semplice da gestire. “I miei tagli di capelli richiedono letteralmente due minuti. Anche questo l’ho fatto così”, ha concluso indicando i capelli.

Clooney ha fama di essere un burlone e di prendere spesso in giro colleghi ed amici. Difficile quindi sapere con certezza se nel mobiletto del suo bagno ci sia davvero il rasoio per capelli, se abbia solo voluto movimentare un po’ l’intervista con una dichiarazione ad effetto o se sia una trovata pubblicitaria. Qualunque sia la verità, chi ne ha giovato è stato soprattutto il produttore della macchinetta. Subito dopo l’intervista, infatti, il sito del prodotto è andato in tilt, sommerso dal traffico degli utenti.

Tgcom24