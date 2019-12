Soleil Stasi è tornata in Italia dopo ‘Pechino Express’ e ha subito rivisto il fidanzato Jeremias Rodriguez per festeggiare il Thanksgiving insieme: foto

Soleil Stasi è tornata in Italia dopo aver registrato le puntate della nuova edizione di ‘Pechino Express’, a cui ha partecipato in coppia con la madre Wendy, e ha subito rivisto Jeremias Rodriguez. I due, quindi, sembrerebbero essere ancora una coppia, nonostante prima della partenza della 25enne per l’Asia si fosse parlato di una rottura definitiva. E’ stato Giacomo Urtis a rivelare che al party organizzato da Soleil per festeggiare il Thanksgiving c’era anche il fratello di Belen. Con tanto di prova fotografica.

Giovedì è stata la bionda italoamericana ad annunciare il suo rientro via Instagram Stories. “Sono tornata in Italia, ma soprattutto sono tornata qui con voi su Instagram. Finalmente! Non sapete quanto mi siete mancati in questo periodo. Come sapete sono stata senza telefono, senza Simba (il suo cane, ndr), senza neanche i soldi per fare shopping. Infatti sono traumatizzata. Sono stata a girare Pechino Express. Vi dico solo che c’era anche mia mamma. Ci saranno grandi risate da farsi… Sapete quanto mi piacciono le avventure. Però non voglio dirvi troppo, la guarderemo insieme quando andrà in onda (a febbraio del 2020, ndr)”, ha fatto spere in una serie di video.



