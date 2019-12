Pierpaolo Pretelli lascia Ginevra Lambruschi in diretta tv: ‘Chi l’ha detto che eri la mia fidanzata!

Pierpaolo Pretelli lascia Ginevra Lambruschi in diretta tv. A Pomeriggio 5 l’ex velino scarica la ragazza con cui sempre nel salotto di Barbara D’Urso aveva ammesso ci fosse una frequentazione assidua. Il confronto tra i due è piuttosto aspro, la conduttrice rimane basita.

Ginevra Lambruschi è in studio seduta accanto a Pierpaolo Pretelli. Quando la D’Urso le chiede come vadano le cose tra di loro, la fashion blogger rivela: “La situazione è tragica. Per quanto mi riguarda si. Tre giorni fa ero a casa sua, abbiamo dormito insieme e il giorno dopo è sparito. Questa è la verità, dilla anche tu. Questa è la verità. Tra di noi c’era una frequentazione, come ha detto lui, mezza storia…”.

Il modello 28enne, attaccato pure dagli altri ospiti, replica immediatamente: “Ci siamo visti due volte, Barbara. Se due volte è stare insieme… Io ho detto che ho conosciuto con una ragazza, che ci sto bene. Ma non la conosco da una vita, ci siamo visti due volte. Io non ho detto che è la mia fidanzata. Ho detto che ho conosciuto una persona. Ci siamo conosciuti venti giorni fa e sento che non può esserci nulla tra di noi, è inutile portarla avanti. Già che stai qua…”.

Lo scontro tra ex si accende. La Lambruschi non ci sta e ribatte: “Due volte? Due volte? Tu una settimana fa sei venuto a dire mi sto frequentando con Ginevra. Cosa è cambiato in una settimana? Perché sei venuto qua a dirlo? Quando ci siamo visti? Tre giorni fa? Quattro? E il giorno dopo sei sparito! Sono sempre venuta io a Roma, saprò quante volte ci siamo visti! Due volte? Ho tutti i biglietti io, eh..! Cinque, sei volte. Mi dici perché sei venuto qui a dire il mio nome e cognome se non eri convinto di questa frequentazione?”.

Il pubblico applaude, Pretelli sente di avere tutti contro e si difende: “Ascoltami, se io avessi detto che ero single, tu cosa facevi? Io sono stato trasparente. Un flirt inizia e finisce, ma qual è il problema? Io sono stato più sincero nel dire che ho una frequentazione, a dire ‘no io sono single’”.

Poi aggiunge: “Non sono sparito, lei lo sa che io lavoro tutto il giorno. Io lavoro tutto il giorno, undici ore, non sto col cellulare in mano tutto il giorno, il tuo lavoro, vabbè… Io sto undici ore al lavoro e ti ho detto: ‘Se vieni dove sto io, parliamo. Guarda è inutile portare avanti la cosa’. Cosa ho fatto di sbagliato? Potevo farmi i comodi miei a Roma, visto che lei non vive a Roma”. L’addio è piuttosto turbolento e anche sui social continuano gli attacchi. Ma è finita.



Gossip.it