Maria Monsé, party di lusso per la cresima della figlia. Barbara d’Urso sotto shock

A ‘Pomeriggio 5’ le immagini di una festa decisamente fuori dalle righe commentata con sconcerto dalla stessa conduttrice

Limousine rosa all’uscita della chiesa, innumerevoli palloncini, piscina a idromassaggio collocata sul terrazzo di casa sono alcuni degli elementi che hanno reso esagerata la festa per la cresima di Perla Maria, figlia di Maria Monsè che con la sua mamma ha più volte presenziato nel salotto televisivo di ‘Pomeriggio 5’.

Ospite di Barbara d’Urso, la ex concorrente de Grande Fratello Vip ha rivendicato con fierezza l’organizzazione di un party del genere, durante il quale il suo abito coordinato con quello della ragazzina e del chihuaha Lady Dior, e la canzone dedicata alla conduttrice hanno costituito il picco di una celebrazione decisamente fuori dalle righe, commentata con sconcerto dalla stessa presentatrice.

Dopo aver mandato in onda il servizio sul party di lusso per la cresima di Perla Maria, Barbara d’Urso ha commentato le immagini dicendosi “sotto shock” per quanto visto (in alto, il video della festa). “Durante la cresima si sono messe in bikini per cantare la canzone per me?”, ha chiesto provocatoria a Maria Monsè che, dal canto suo, ha rivendicato la scelta di festeggiare così un sacramento difendendosi dalle accuse di ostentazione eccessiva mosse dai presenti in studio.

“Che male c’è? In chiesa non eravamo vestite così. Io sono sempre stata benestante (non voglio dire ricca perché questa parola non mi piace) e alla mia cresima i miei mi fecero trovare la carrozza di famiglia”, ha replicato Monsè: “Perla aveva visto le foto e voleva qualcosa di simile. Così i miei genitori le hanno fatto questa sorpresa e fuori dalla chiesa si è trovata la Limousine rosa. Mia figlia è felicissima”.

