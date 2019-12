Guendalina Tavassi, la figlia Gaia attacca: “Sei un brutto esempio”

La primogenita della ex gieffina ha rivolto via social pesanti accuse alla madre“

Nelle ultime ore Instagram è diventato teatro di uno scontro piuttosto acceso che vede protagonista Guendalina Tavassi e la figlia Gaia, nata dal matrimonio della ex gieffina con Remo Nicolini. Attraverso una serie di storie, la 15enne ha elencato le mancanze della madre che, a detta sua, non si prenderebbe cura di lei e non sarebbe un esempio da seguire.

“Sei una vergogna e un brutto esempio”, si legge in uno dei tanti messaggi scritti dalla ragazza che si è rivolta anche a Barbara d’Urso affinché chieda alla madre (che attualmente è in vacanza a Tenerife) notizie su di lei, premurosa solo nei confronti degli altri due figli, Chloe e Salvatore, avuti da Umberto D’Aponte. “Barbara, perché non chiedi alla Tavassi dov’è sua figlia mentre lei è a Tenerife?”, ha chiesto provocatoria, domanda che ricorda lo stesso recente intervento di Jacqueline, figlia di Heather Parisi. “Vorrei sapere perché fate tutti i vaghi come se non sapeste nulla di tutto ciò. Ma non riuscite a capire? La vita di una persona la vedete nella vita reale, non su Instagram. L’apparenza inganna. Sono stata troppo buona”, ha aggiunto ancora: “Ti sei nascosta per anni nei panni di una bravissima madre. Per carità, madre bravissima con i tuoi due figli!!!! La verità viene a galla”.“

Diversi gli utenti che, seguendo le dure dichiarazioni che Gaia Nicolini sta rivolgendo alla madre Guendalina Tavassi, le hanno chiesto se sia in cerca di visibilità: “Purtroppo non è niente finto, c’è gente che dice sia fatto per popolarità cosa non vera, la gente che mi conosce sa quello che ho passato e che passo ogni giorno”, ha scritto: “Mi dicono che avrei dovuto parlare con lei. Ma le poche volte che sono andata da lei mi ignorava, stava a telefono o usciva io ho provato molte volte, ma senza successo lei non prova un briciolo d’amore nei miei confronti e non lo dico per dire ma perché è così”.

Guendalina Tavassi, dal canto suo, ha bloccato la figlia sui social, come mostrato da uno screenshot della ragazza che, nell’ultimo post, ha ribadito la sua sofferenza per la situazione famigliare.

Today.it