Meghan Markle, lingua biforcuta ​anche con la cugina Eugenie

Ancora rumors indiscreti sul comportamento di Meghan Markle

L’indole indomita e anticonformista di Meghan Markle continua a far discutere.

La neo-duchessa avrebbe avuto dei comportamenti poco regali anche nei riguardi di Eugenie, la cugina prediletta del principe Harry. A rivelare gli attriti e le incomprensioni è stato l’autorevole Telegraph.

Il magazine inglese ha intervisto William Hanson, uno dei più importanti esperti di etichette nel Regno Unito il quale, in merito alle voci su Meghan Markle, afferma: “Ha compiuto un passo falso. Doveva fare l’annuncio dopo la cerimonia.” Secondo i ben informati, la coppia di neo-sposi, non avrebbe dovuto annunciare la gravidanza della Markle al matrimonio della figlia di Sarah Ferguson: “hanno rubato la scena” continua l’esperto durante l’intervista. “Avrebbe dovuto avere un po’ di tatto e aspettare qualche ora prima di rivelare al mondo la sua gravidanza. Un vero colpo basso.”

Un comportamento ingiusto che avrebbe colpito nel profondo la cugina di Harry. In molti avrebbero visto Eugenie cadere in un pianto nervoso dopo la dichiarazione della Markle, sconvolta oltretutto per l’assenza del cugino alla festa del suo matrimonio.

Meghan Markle però sembra avere le spalle coperte. Amata dal principe Harry che ha sempre affermato di essere un uomo molto fortunato per aver sposato l’ex attrice, la stessa Regina ha molta stima della neo-duchessa, proteggendo la donna da accuse di ogni tipo. Eppure le chiacchiere continuano ad alimentare la nomea della Markle. La fuga di sei assistenti, i litigi con la Middleton e il comportamento per nulla regale nei riguardi di William, fanno pensare che la duchessa non ha ancora ben compreso cosa significa sposare la corona d’Inghilterra.

Carlo Lanna, il Giornale