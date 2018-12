Katie Holmes e Jamie Foxx si sposeranno a Parigi

Katie Holmes starebbe programmando un matrimonio a Parigi con Jamie Foxx: ecco le indiscrezioni raccontate da una fonte anonima

Katie Holmes e Jamie Foxx convoleranno a nozze nelle prossime settimane?

È quello che ha rivelato una sedicente fonte vicina alla coppia, come riporta il Daily Mail. L’attrice, in questi anni, è stata molto riservata sulla sua vita sentimentale. Dopo il matrimonio con Tom Cruise, terminato nel 2012, dall’anno successivo ha iniziato a frequentare il collega Jamie Foxx. E a quanto pare i due sono pronti per stringere il nodo – ma data la loro ormai proverbiale riservatezza, è difficile dire quando e se avverranno le nozze.

Secondo la fonte, i due attori stanno organizzando un matrimonio invernale a Parigi. Quindi, se ci sarà una cerimonia, l’avvenimento dovrebbe essere imminente, si dovrebbe tenere nelle prossime settimane appunto. Nei giorni scorsi l’ipotesi delle nozze è stata supportata dal fatto che Holmes è stata avvistata sul set di “The Secret” – il film che sta girando, tratto dall’omonimo best seller di auto-aiuto – con un anello di diamanti al mignolo, il che ha fatto galoppare la fantasia dei fan.

Il portavoce dell’attrice ha però affermato che Holmes abbia un solo fidanzato: si tratta di Jerry O’Connell, che la affianca come partner nella storyline di “The Secret” appunto. Ma le indiscrezioni raccontano che nei giorni successivi, l’anello – che è stato definito un oggetto di scena – è sparito dalle dita di Holmes. La fonte ha inoltre spiegato che Katie Holmes abbia atteso molto tempo per sposare Jamie Foxx e che solo ora l’abbia convinto a fare sul serio.

Elisabetta Esposito, il Giornale