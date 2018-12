Don Matteo al capolinea?

Sarà l’ultima. Don Matteo chiuderà i battenti dopo la dodicesima stagione

Secondo quanto rivelato da Nathalie Guetta a Blogo, la serie con Terence Hill e Nino Frassica è ormai arriavata all’atto finale. La dodicesima stagione infatti chiuderà la saga. “Tutti lo sanno, ufficialmente: la dodicesima sarà l’ultima stagione di Don Matteo.

Interpreterò per l’ultima volta Natalina”, ha affermato la protagonista. Poi la Guetta ha parlato del suo personaggio spiegando cosa ha rappresentato “Natalina” per il pubblico di Rai Uno: “Natalina è un personaggio che mi ha dato molto e al quale ho dato molto. Altre proposte dalla Rai? No, nessuna, ma non fa niente, la vita è imprevedibile”. La nuova stagione dunque sarà quella che chiuderà il cerchio sulle vicende dei protagonisti. E dopo 18 anni, Don Matteo potrebbe andare in soffitta…

Luca Romano, il Giornale