Daredevil 4 non ci sarà: Netflix cancella l’ennesima serie Marvel

Daredevil cancellata da Netflix, ecco le dichiarazioni dello showrunner Steven DeKnight

Daredevil 4 non ci sarà, parola di Netflix che ha pensato bene di cancellare un’altra serie Marvel dalla sua piattaforma. La terza stagione della serie sarà l’ultima anche se la stessa piattaforma si è detta contenta sia del prodotto finale che di quello che è successo nei nuovi episodi.

I ringraziamenti del caso sono d’obbligo per una delle serie migliori dell’universo Marvel, almeno su Netflix, ma non sono mancate le polemiche da parte dei fan e, soprattutto, di tutti coloro che hanno amato Charlie Cox nei panni del protagonista. La stessa produzione ha rilasciato una dichiarazione a Deadline confermando:

“Marvel’s Daredevil non tornerà per la quarta stagione su Netflix. Siamo estremamente orgogliosi dell’ultima e ultima stagione dello show e, anche se è doloroso per i fan, riteniamo opportuno chiudere questo capitolo in modo significativo. Mentre la serie su Netflix è finita, le tre stagioni esistenti resteranno in servizio per gli anni a venire, mentre il personaggio di Daredevil vivrà nei progetti futuri della Marvel”.

Sicuramente la notizia della cancellazione di Daredevil non è un fulmine a ciel sereno visto che già nei giorni scorsi è arrivata la cancellazione di Iron Fist e Luke Cage e tutto per via di quelle che sembrano ormai delle rotture tra Marvel e Netflix. Tra differenze creative e l’arrivo di una piattaforma che possa essere esclusiva, sembra che non ci sia più margine di collaborazione tra le due società. Alla piattaforma, per adesso, rimangono Jessica Jones e The Punisher , entrambi pronti per debuttare nelle prossime stagioni, anche loro si uniranno alla lunga lista degli addii?

Oltre ai fan, anche Steven DeKnight, che ha fatto da showrunner nella stagione di debutto di Daredevil, ha commentato la cancellazione della serie su Twitter: “Profondamente rattristato dalle notizie. Onorato di aver fatto parte di esso”.

