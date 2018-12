Alessandra Cantini senza slip da Piero Chiambretti: chi è la scrittrice

La bionda scrittrice Alessandra Cantini ha dato spettacolo durante la trasmissione La Repubblica delle Donne di Piero Chiambretti su Rete 4. Iva Zanicchi le ha chiesto se fosse vero che non indossava gli slip e per tutta risposta la Cantini si è alzata la gonna e ha mostrato le sue grazie in diretta televisiva. Il conduttore si è parato davanti al lato B della Cantini, ma ormai il danno era fatto.

Ma chi è la Cantini? Si tratta di una controversa scrittrice che sui social network provoca con le sue frasi controcorrente sul mondo delle donne. E la fondatrice del blog The Venusians – Beauty Save The World, dove sfoga la sua personalità eclettica. La donna è laureata in Comunicazione Media e Giornalismo, nel 2015 viene invitata a candidarsi con Forza Italia, per le elezioni regionali in Toscana nella circoscrizione di Livorno.

D’altronde lei si fa portavoce del neo-maschilismo, dato che la sua idea di base venne descritta da Vittorio Sgarbi in un articolo per Il Giornale: “Dare valore alla donna in quanto tale, come complementare all’uomo; la difesa dell’uomo è volta ad esaltarne la mascolinità ed il ruolo che gli spettano per Natura, e questo è un compito che spetta alle vere Donne, fiere di avere uomini potenti e ambiziosi in ambito lavorativo e familiare”.

La scrittrice si era presentata allo show di Chiambretti per promuovere il suo libro Sacro Maschio e ne avrebbe dovuto leggere alcuni stralci, quando la Zanicchi l’ha provocata: “Tu sei una gran furbacchiona, dici certe cose perché sai dove vuoi arrivare. Se sei davvero senza mutande, facci vedere”. Le altre ospiti, da Alda D’Eusanio a Cecilia Rodriguez, le hanno chiesto di non raccogliere la provocazione, ma lei in tutta risposta si è alzata la gonna mostrando il sedere, mentre Chiambretti tentava di coprirla: “No, che mi fanno chiudere”.

