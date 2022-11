Modà, il videoclip della nuova canzone Finisce sempre così

Al via nel 2023 il tour per festeggiare vent’anni di carriera e successi

I Modà sono tornati. La band guidata da Kekko Silvestre ha pubblicato il video del nuovo singolo Finisce sempre così, primo estratto dal disco Buona Fortuna (parte terza), in uscita l’11 novembre.

MODÀ, IL VIDEOCLIP DI FINISCE SEMPRE COSÌ

La formazione ha lanciato l’inedito Finsce sempre così come primo brano del nuovo progetto discografico contenente quattro inediti e i brani dei lavori precedenti, ovvero Buona fortuna (parte prima) e Buona fortuna (parte seconda).

Venerdì 28 ottobre i Modà hanno pubblicato il videoclip ufficiale della canzone diretto da Matteo Alberti e Fabrizio De Matteis.

Questo il testo di Finisce sempre così dei Modà:

Ti è mai successo di toccare il fondo? Di vomitare dopo un girotondo?

Di non toccare il freno quando sai che se ci pensi bene servirebbe farlo?

E poi guardarsi dritti in uno specchio… e dirsi “scusa ma non ti conosco…non ti riconosco”.

Mi hai fatto quasi diventare pazzo, non uso più la testa ma l’istinto…

Ho perso il fascino di chi non chiede ma che sceglie quella che gli starà accanto…

E mentre godi ormai in un’altra stanza, tengo le mani sopra le mie orecchie…sopra le tue urla…

Finisce sempre così… che dopo voglio partire e voglio farmi del male…

Perché sceglierei te anche in cambio di venti sirene che cantano forte ma no… non le voglio ascoltare…

No, non le voglio sentire…

Finisce sempre così… che faccio il duro e non vinco… e poi mi sento uno straccio…

Perché se penso a quanto mi rendi diverso davvero impazzisco… ma poi comunque ti voglio.

Nemmeno il tempo di una sigaretta… nemmeno il tempo di guardarsi in faccia…

T’incammini dandomi le spalle senza dire niente e io non faccio nulla…

Le mie gambe sono fili d’erba, prigioniere e schiave della terra, schiave della pioggia.

Finisce sempre così… che dopo voglio partire e voglio farmi del male…

Perché sceglierei te anche in cambio di venti sirene che cantano forte ma no… non le voglio ascoltare…

No, non le voglio sentire…

Finisce sempre così… che faccio il duro e non vinco… e poi mi sento uno straccio…

Perché se penso a quanto mi rendi diverso davvero impazzisco… ma poi comunque ti voglio.

Dall’album di debutto Ti amo veramente al più recente Testa o croce, i Modà sono divenuti una delle formazioni più popolari della scena discografica italiana. Tra i lavori più amati Viva i romantici, contenente Sono già solo e Arriverà, quest’ultima seconda classificatasi in duetto con Emma sul palco del Festival di Sanremo 2011.

Nel 2023 i Modà festeggeranno vent’anni di carriera e dieci anni dall’uscita del disco Gioia con un tour nei teatri italiani.

Il gruppo ha raccontato su Instagram: “Abbiamo deciso di festeggiarli con una cosa che non abbiamo mai fatto prima: infatti, per la prima volta suoneremo dal vivo nei principali teatri italiani, accompagnati da un’Orchestra! Sarà una maniera del tutto nuova di goderci con voi la musica e le emozioni che ci accompagnano da sempre. Non vediamo l’ora di vivere questa nuova avventura insieme”.