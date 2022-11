Amanda Knox con figlio e marito tra Perugia e Gubbio dopo 10 anni

Raffaele Sollecito e Amanda Knox insieme a Gubbio a 15 anni dalla morte di Meredith Kercher

Amanda Knox è tornata in Italia. O meglio, Amanda Knox è tornata in Umbria, precisamente a Perugia, luogo in cui il 1 novembre 2007 è stata uccisa Meredith Kercher. Il passaggio dell’ex studentessa nel capoluogo umbro ha destato ben più di qualche chiacchiera. La Knox ha fatto in gran segreto una vacanza con il marito e la figlia e solo oggi si viene a conoscenza dei dettagli. A destare maggiore fastidio, però, è stato il fatto che la notizia della visita di Amanda Knox è stata rivelata nelle ultime ore, in coincidenza con l’anniversario dell’omicidio, che cade il 1 novembre. Una fattispecie che da molti è stata considerata una mancanza di buon senso e di buon gusto. A rivelare la visita è stato il tabloid inglese The Mirror, che ha anche reso noti dettagli sconcertanti.

LA VACANZA IN UMBRIA DI AMANDA KNOX

Amanda Knox è arrivata in Umbria con suo marito e suo figlio ma nel capoluogo si è incontrata anche con Raffaele Sollecito, come lei coinvolto nelle indagini per la morte di Meredith Kercher. A quanto pare, i due si sarebbero visti per fare quell’escursione saltata il 2 novembre del 2007 a causa dell’omicidio della loro amica. A distanza di 15 anni, quindi, con freddezza, Amanda Knox e Raffaele Sollecito sarebbero andati a Gubbio per una visita della cittadina d’arte umbra. I due, all’epoca studenti, furono arrestati perché considerati responsabili dell’omicidio. Solo la Cassazione, nel 2015, ha stabilito la loro innocenza dopo le condanne in primo e in secondo grado.

IL RAPPORTO TRA AMANDA KNOX E RAFFAELE SOLLECITO

Qualche giorno fa, proprio al Mirror, Raffaele Sollecito (che ora lavora a Milano come ingegnere informatico), ha rivelato di non aver mai interrotto i rapporti con Amanda Knox e ha spiegato com’è nata l’escursione a Gubbio dello scorso giugno. “Avevamo programmato di andare a Gubbio il giorno in cui è stato trovato il corpo di Meredith. Avevamo programmato quel viaggio perché ovviamente non sapevamo cosa le fosse successo e quel giorno avevamo tempo libero. Questo era il piano prima della scoperta dell’omicidio di Meredith”, ha detto Sollecito. Quindi, ha concluso: “È stato agrodolce tornare indietro perché dovevamo andarci in circostanze così diverse. Ma è stato semplicemente bello per noi poter parlare di qualcosa che non era il caso”.