Zayn Malik, accuse di aggressione dalla madre di Gigi Hadid: lui si difende

Maretta in famiglia per la coppia, che ha una figlia di un anno: la signora Yolanda sarebbe pronta a sporgere denuncia, il cantante nega

La madre di Gigi Hadid ha accusato Zayn Malik di averla aggredita fisicamente. A riportate la notizia, che avrebbe del clamoroso se fosse vera, è stato il sempre informato TMZ, che ha pure parlato di possibile denuncia da Yolanda Hadid a Zayn. MA cosa è successo? Nella news riportata dal sito citato poc’anzi si legge che la mamma di Gigi Hadid avrebbe affermato di essere stata colpita dal genero la settimana scorsa e per questo starebbe pensando di denunciarlo. Non è stata lei a portare l’evento sotto le luci della ribalta, ma delle fonti molto vicine alla signora Hadid e di conoscenza di TMZ.

Stando al racconto di queste fonti, Yolanda racconterebbe che la settimana scorsa Zayn Malik l’avrebbe colpita durante un litigio. Appena è esplosa la bomba, il cantante ex One Direction è intervenuto subito su Twitter, dichiarandosi innocente in poche parole. Zayn ha pubblicato un lungo messaggio in cui ha scritto di essere una persona privata e di voler creare un ambiente famigliare intimo e privato per la figlia. Insomma, lui non avrebbe mai voluto che lo scontro con la suocera diventasse pubblico. Vuole difendere la famiglia per il bene della bimba nata dalla relazione con Gigi Hadid, ma pare che la discussione ci sia stata. Non l’aggressione.

Nella versione dei fatti di Zayn si legge che la mamma di Gigi sarebbe arrivata in casa loro quando la modella non c’era. Non ha specificato per fare cosa né ha aggiunto ulteriori dettagli, ha solo precisato che avrebbe voluto che tutto questo rimanesse privato. Il messaggio di Zayn Malik dopo le accuse di Yolanda Hadid prosegue così:

“Questa era e dovrebbe essere ancora una questione privata, ma sembra che per ora ci siano divisioni e nonostante i miei sforzi per riportarci in un ambiente familiare pacifico che mi permetta di fare da co-genitore a mia figlia nel modo in cui si merita, questo è ‘trapelato’ dalla stampa”

Infine, il cantante ha precisato di voler continuare a rimanere vigile affinché sia assicurata la privacy che merita la sua piccola Khai. TMZ ha aggiunto un dettaglio: per quanto ne sappia la loro redazione, tra Zayn e la mamma di Gigi non ci sono mai stati problemi. Ora la signora Yolanda starebbe pensando di denunciare l’aggressione, ma per il momento non lo ha ancora fatto. Intanto Zayn Malik ha negato di aver aggredito mamma Hadid in una dichiarazione al sito:

“Nego categoricamente di aver colpito Yolanda Hadid e per il bene di mia figlia mi rifiuto di fornire ulteriori dettagli e spero che Yolanda riconsidererà le sue false accuse e si sposterà nel privato per risolvere questi problemi familiari”

