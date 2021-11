Uomini e Donne, Ida Platano distrutta da Barbara De Santi: “Non è capace”

Uomini e Donne, Ida Platano nel mirino di Barbara De Santi: “Insopportabile”

Ida Platano è una delle dame storiche del trono over di Uomini e Donne ed anche quest’anno è nel dating show in cerca dell’amore, dopo il ritorno in trasmissione causato dalla rottura con Riccardo Guarneri. Ida sembrava aver trovato la serenità tra le braccia di Marcello, ma il rapporto con il cavaliere è caduto burrascosamente tanto che i due sono arrivati allo scontro in studio. Barbara De Santi, ex dama del programma e storico volto, ha attaccato duramente Ida Platano per come si comporta: “Menomale che c’è Tina Cipollari che dice le cose come stanno! Insopportabile a dir poco. Ridacchia, attacca, insinua e poi non è capace di proferire parola per spiegare. O forse non è proprio capace“.

Ida Platano difesa da Armando Incarnato che attacca Marcello. Barbara De Santi: “Nessuno interviene?”

Nella nuova ed ulteriore querelle nata a Uomini e Donne tra Ida Platano e Marcello Messina, è intervenuto anche l’onnipresente cavaliere napoletano Armando Incarnato, che ieri ha pubblicato una provocazione sui social, e che si è scagliato contro Marcello. Barbara De Santi, che non ha mai avuto un rapporto idilliaco con Armando, lo ha attaccato duramente sui social: “Ma nessuno interviene a ricordare ad Armando i suoi trascorsi inenarrabili?”

Uomini e Donne, Ida Platano lascia lo studio? Le anticipazioni

Stando alle anticipazioni di Uomini e Donne, Ida Platano sarà molto attaccata, motivo per cui uscirà dallo studio più volte salvo poi rientrarvi, e pare che il motivo degli attacchi potrebbe essere la conoscenza con Diego Tavani. Gemma Galgani, intanto, sarà invece protagonista di una delusione amorosa. Ida, in ogni caso, sembra veder sempre più arenato il suo rapporto con Marcello Messina, il quale d’altro canto forse non riesce a trovare gli stimoli giusti per soddisfare la dama delle sue necessità comportamentali.



